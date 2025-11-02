क्या होती है 'पिंक नॉइज', जो लोगों की सोने में कर रही है मदद?

इन दिनों आरामदायक नींद पाना किसी मुश्किल काम जैसा लगता है। लोग रातभर करवट बदलते रह जाते हैं या मोबाइल चलाते-चलाते रात गुजार देते हैं। इसी बीच कई लोगों ने यह दावा किया है कि उन्हें पिंक नॉइज सुनने से आरामदायक नींद आ जाती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि यह कैसे सोने में मदद करती है। साथ ही इसके मुख्य फायदों पर भी चर्चा करेंगे।

मतलब क्या होती है पिंक नॉइज? पिंक नॉइज एक प्रकार की ध्वनि है, जिसके प्रत्येक सप्तक में समान ऊर्जा होती है। यह एक स्थिर गड़गड़ाहट या फुफकार जैसी ध्वनि होती है, जो मन को शांत करती है। इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर ऊर्जा कम हो जाती है, यानि ध्वनि धीमी हो जाती है। सरल शब्दों में पिंक नॉइज एक संतुलित ध्वनि है, जो बारिश, पत्तों की सरसराहट या समुद्र की लहरों की आवाज की नकल करती है। यह कुछ हद तक वाइट नॉइज के समान होती है।

अंतर वाइट और पिंक नॉइज के बीच का अंतर वाइट नॉइज में सभी फ्रीक्वेंसी में समान ऊर्जा होती है, वहीं उच्च फ्रीक्वेंसी में पिंक नॉइज की तीव्रता कम हो जाती है। वाइट नॉइज थोड़ा कर्कश और तेज होता है, जैसे कि तेज रेडियो या शोर भरी आवाज। दूसरी तरफ पिंक नॉइज ज्यादा गहरी, कोमल और संतुलित लगती है। हम सभी को धीमी आवाज ज्यादा आरामदायक लगती है, इसीलिए पिंक नॉइज सुनने से नींद आ जाती है और मन शांत हो जाता है।

फायदे पिंक नॉइज सुनने के फायदे आप समझ ही गए होंगे कि पिंक नॉइज का मुख्य लाभ है नींद की गुणवत्ता में सुधार लाना। इसमें ध्यान भटकाने वाली आवाजों को कम करने की क्षमता होती है, जिसके चलते यह ध्यान लगाने में मदद करती है। इस ध्वनि के माध्यम से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है, क्योंकि यह तनाव और चिंता दूर करती है। शोध से पता चलता है कि सोते समय पिंक नॉइज सुनने से याददाश्त को मजबूत करने में सहायता मिलती है।