सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते समय अपनाएं ये हाइजीन टिप्स, रहेंगे स्वस्थ

सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते समय कई लोगों के साथ निकटता हो सकती है, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सफाई और स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिनसे आप सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते समय सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 हाथों की सफाई का ध्यान रखें सार्वजनिक परिवहन के दौरान सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने हाथों को साफ रखें। यात्रा करने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन और पानी से अपने हाथों को धोएं। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल वाले हाथ साफ करने वाले पदार्थ का उपयोग करें। यह आपके हाथों पर मौजूद कीटाणुओं को खत्म करने में मदद करेगा और आपको बीमारियों से बचाए रखेगा।

#2 मास्क पहनें मास्क पहनना भी बहुत जरूरी है, खासकर जब आप बस या ट्रेन में हों। मास्क न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रखता है। जब भी आप किसी भी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें तो एक अच्छी गुणवत्ता वाला चेहरा ढकने वाला मास्क जरूर पहनें। यह आपके मुंह और नाक को ढकता है जिससे हवा के जरिए फैलने वाले संक्रमणों से बचाव होता है।

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#3 सामाजिक दूरी बनाए रखें जब भी संभव हो, दूसरों से दूरी बनाए रखें। बस या ट्रेन में भीड़-भाड़ से बचें और अगर संभव हो तो थोड़ी दूरी पर बैठने की कोशिश करें। यह न केवल आपको सुरक्षित रखेगा बल्कि दूसरों को भी आरामदायक महसूस कराने में मदद करेगा। अगर कोई सीट खाली हो तो उसे चुनें, जिससे आप बिना किसी तनाव के अपनी यात्रा कर सकें। हमेशा याद रखें कि दूसरों से दूरी बनाए रखना आपके और उनके लिए फायदेमंद है।

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#4 अपनी चीजों का ध्यान रखें अपनी चीजों जैसे बैग, मोबाइल फोन आदि को हमेशा अपने पास रखें और किसी भी सार्वजनिक जगह पर छोड़ने से बचें। अगर आपको किसी चीज को रखना पड़े तो उसे एक बार इस्तेमाल होने वाले बैग में रखें ताकि वह साफ-सुथरी रहे। यात्रा के दौरान अपने सामान पर ध्यान दें ताकि कोई भी चीज खो न जाए और आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो।