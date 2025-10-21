दिवाली की तैयारियों से थक गए हैं? इन 5 तरीकों से बढ़ाएं अपनी ऊर्जा

दिवाली के लिए कई लोग बहुत दिनों से तैयारियों में लगे हुए थे। ऐसे में त्योहार वाले दिन सब चीजें सेट होती हैं, लेकिन इसके बाद थकावट का अहसास होता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को बनाए रखें ताकि आप दिवाली के बाद के त्योहारों का पूरा लुत्फ उठा सकें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप दिवाली के बाद अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं।

#1 भरपूर नींद लें दिवाली की तैयारियों के दौरान अक्सर लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। इससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और वे थके-थके से रहने लगते हैं। इसलिए दिवाली के बाद जितना संभव हो सके, उतनी देर रात तक जागने से बचें और रोजाना 7-8 घंटे की भरपूर नींद लें। इससे आपका शरीर तरोताजा रहेगा और आप अन्य त्योहारों पर ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।

#2 पानी की मात्रा बढ़ाएं दिवाली की तैयारियों के कारण व्यस्त लोग अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं, जबकि पर्याप्त पानी पीने से शरीर तरोताजा रहता है और थकान दूर होती है। इससे पाचन भी बेहतर रहता है और त्वचा पर निखार आता है। हालांकि, अब इस त्योहार के बाद आप अपने हाइड्रेशन पर ध्यान दें और पानी के अलावा नारियल पानी, ताजे फलों का जूस और छाछ जैसी पेय भी पिएं।

#3 पौष्टिक आहार का सेवन करें दिवाली के दौरान कई लोग जंक फूड और तले-भुने खाने का सेवन कर लेते हैं, जिससे उनकी पाचन क्रिया प्रभावित होती है और थकान महसूस होने लगती है। हालांकि, अब ये त्योहार खत्म है तो संतुलित आहार पर वापिस आ जाएं। इसके लिए आप सलाद, दाल, चावल, सब्जियां, फल, सूखे मेवे और दही आदि को अपनी डाइट में शामिल करें। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे।

#4 शारीरिक गतिविधियों को बनाएं दिनचर्या का हिस्सा दिवाली की तैयारियों के दौरान शारीरिक गतिविधियां करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन त्योहार के बाद एक्सरसाइज पर अतिरिक्त ध्यान दें। इससे न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि आपको ताजगी भी महसूस होगी। आप चाहें तो रोजाना कुछ मिनट योग या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हल्की-फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इससे आपका शरीर सक्रिय रहेगा और आप थकान महसूस नहीं करेंगे।