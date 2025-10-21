तरबूज के बीजों को फेंक देते हैं? जानिए इनसे बनने वाले व्यंजनों की रेसिपी

आमतौर पर लोग तरबूज के बीजों को फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं? तरबूज के बीज न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। आइए आज हम आपको तरबूज के बीजों से बनाए जाने वाले कुछ व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 तरबूज के बीजों का हलवा तरबूज के बीजों का हलवा एक अनोखी और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तरबूज के बीजों को धोकर सुखा लें, फिर इन्हें दरदरा पीस लें। अब घी में सूजी भूनें और उसमें पिसे हुए तरबूज के बीज मिलाएं। इसके बाद दूध, चीनी और इलायची डालकर पकने दें। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें काजू और बादाम डालकर सजाएं और गर्मागर्म परोसें।

#2 तरबूज के बीजों की चटनी तरबूज के बीजों की चटनी एक बेहतरीन साइड डिश है, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तरबूज के बीजों को सुखाकर दरदरा पीस लें, फिर इसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नींबू का रस और नमक मिलाकर पीस लें। अब इस मिश्रण को कुछ देर धूप में रखें ताकि यह अच्छी तरह से सूख जाए। जब यह सूख जाए तो इसे किसी बंद डिब्बे में रख सकते हैं।

#3 तरबूज के बीजों का अचार तरबूज के बीजों का अचार एक अनोखा अचार है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तरबूज के बीजों को धोकर सुखा लें, फिर सरसों का तेल गर्म करके उसमें जीरा, मेथी दाना, सौंफ और हल्दी डालें। अब इसमें सुखाए हुए तरबूज के बीज डालकर अच्छी तरह मिलाएं और नमक डालें। इस मिश्रण को धूप में कुछ दिनों तक रखें ताकि यह अच्छी तरह से मसालेदार हो जाए।

#4 तरबूज के बीजों की करी अगर आप नई-नई करी आजमाना चाहते हैं तो तरबूज के बीजों की करी जरूर बनाएं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट बनाकर तेल में भूनें, फिर इसमें मसाले जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च डालें। अब इसमें पानी डालकर उबाल आने दें। अंत में सूखे हुए तरबूज के बीज मिलाकर कुछ मिनट पकाएं। इसे रोटी या चावल दोनों के साथ खा सकते हैं।