स्वादिष्ट कोरियाई व्यंजनों में से एक है वेज बिबिंबाप, जानिए इसे बनाने का तरीका

बिबिंबाप एक लोकप्रिय कोरियाई व्यंजन है, जो अलग-अलग तरह की सब्जियों और चावल के साथ बनाया जाता है। यह व्यंजन न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। आज हम आपको वेज बिबिंबाप बनाने का तरीका बताएंगे, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इस व्यंजन की खासियत यह है कि इसमें आप अपनी पसंदीदा सब्जियां शामिल कर सकते हैं और इसे अपने स्वाद के अनुसार तैयार कर सकते हैं।

स्टेप 1 चावल पकाएं सबसे पहले बासमती चावल को धोकर 20-30 मिनट के लिए भिगो दें। इसके बाद एक पैन में पानी उबालें और उसमें चावल डालकर मध्यम आंच पर पकाएं। जब चावल नरम हो जाएं, तो उन्हें छानकर अलग रख दें। ध्यान रखें कि चावल पूरी तरह से पक जाएं ताकि वे व्यंजन में अच्छी तरह मिल सकें। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी चावल को एक सीटी में पका सकते हैं।

स्टेप 2 सब्जियां काटें और पकाएं बिबिंबाप में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के लिए आप गाजर, ककड़ी, मूली, पालक, मशरूम और बीन स्प्राउट्स आदि का चयन कर सकते हैं। सबसे पहले सभी सब्जियों को धोकर छील लें, फिर उन्हें पतले-पतले काट लें। इसके बाद एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें क्रम से सभी सब्जियों को डालकर नरम होने तक पकाएं। हर सब्जी को अलग-अलग पकाएं ताकि उनका स्वाद बरकरार रहे और वे व्यंजन में अच्छी तरह मिल सकें।

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स्टेप 3 गोचुजांग सॉस बनाएं गोचुजांग सॉस इस व्यंजन का जरूरी हिस्सा है, जो इसे खास स्वाद देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में गोचुजांग पेस्ट, सोया सॉस, शहद और थोड़ा-सा सिरका मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर एक तरफ रख दें ताकि यह थोड़ा गाढ़ा हो जाए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा लहसुन का पेस्ट भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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