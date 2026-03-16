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न्यूजीलैंड की यात्रा पर हैं? यहां मौजूद हैं प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ये 5 जगहें
न्यूजीलैंड की खूबसूरत जगहें

न्यूजीलैंड की यात्रा पर हैं? यहां मौजूद हैं प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ये 5 जगहें

लेखन अंजली
Mar 16, 2026
02:46 pm
क्या है खबर?

न्यूजीलैंड एक खूबसूरत द्वीप देश है, जो अपने प्राकृतिक दृश्यों और विविधता के लिए जाना जाता है। यहां की हरियाली, पहाड़, झीलें और समुद्र तट पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप पर कई अनोखे स्थान हैं, जहां आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपके लिए न्यूजीलैंड की ये जगहें किसी जन्नत से कम नहीं हैं। आइए न्यूजीलैंड की बेहतरीन जगहें जानते हैं।

#1

माउंट कुक राष्ट्रीय उद्यान

माउंट कुक राष्ट्रीय उद्यान न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप पर स्थित है। यह पार्क अपने ऊंचे पहाड़ों और बर्फ की चादरों के लिए मशहूर है। यहां माउंट कुक पर्वत, जो न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसे देखने के लिए पर्यटक आते हैं। इसके अलावा यहां की झीलें और बर्फ की चादरें भी बहुत सुंदर हैं। माउंट कुक राष्ट्रीय उद्यान में पैदल यात्रा करने वाले पर्यटकों को यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का मौका मिलता है।

#2

फियोर्डलैंड राष्ट्रीय उद्यान

फियोर्डलैंड राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण द्वीप पर स्थित एक प्रमुख आकर्षण है। यह उद्यान अपनी गहरी खाड़ियों और विशाल घाटियों के लिए जाना जाता है। यहां मिलफोर्ड नामक खाड़ी बहुत प्रसिद्ध है। इस खाड़ी में नाव की सवारी करने से आपको ऊंचे-ऊंचे पहाड़, झरने और वन्यजीव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां की घाटियों में पैदल यात्रा करने वाले पर्यटकों को भी बहुत पसंद आती है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।

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#3

रोटोरुआ

रोटोरुआ उत्तरी द्वीप पर स्थित एक शहर है, जो अपने गर्म पानी के झरनों और कीचड़ के गड्ढों के लिए जाना जाता है। यहां आप गर्म पानी के झरनों में स्नान कर सकते हैं, जो आपकी थकान मिटा देंगे। इसके अलावा यहां की सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत रोचक हैं, जहां आप माओरी संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और अनोखे अनुभव आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।

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#4

क्वीन्सटाउन

क्वीन्सटाउन दक्षिणी द्वीप पर स्थित एक खूबसूरत शहर है, जिसे रोमांच का केंद्र कहा जाता है। यहां आप ऊंचाई से कूदना, आकाश में उड़ान भरना, बोटिंग आदि कई रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा क्वीन्सटाउन झील के किनारे बैठकर आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचक गतिविधियां आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेंगी, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगी।

#5

अबेल तस्मान राष्ट्रीय उद्यान

अबेल तस्मान राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी द्वीप पर स्थित है, जो अपने सुनहरे समुद्र तटों और हरे-भरे जंगलों के लिए जाना जाता है। यहां आप छोटी नाव में सवारी, पैदल यात्रा आदि गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां कई तरह के पक्षी देखने को मिलते हैं, जो प्रकृति प्रेमियों को बहुत पसंद आते हैं। अबेल तस्मान राष्ट्रीय उद्यान की प्राकृतिक सुंदरता और अनोखे अनुभव आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।

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