तनाव को नियंत्रित करने में सहायक हैं ये पोषक तत्व, रोजाना करें इनका सेवन

तनाव एक आम समस्या है, जो आजकल हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गई है। यह मानसिक और शारीरिक सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। तनाव को कम करने के लिए सही खाना बहुत जरूरी है। कुछ खास पोषक तत्वों का सेवन आपके तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं कि किन पोषक तत्वों को अपने खाने में शामिल करने से आप तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं।

#1 मैग्नीशियम का सेवन करें मैग्नीशियम एक ऐसा खनिज है, जो हमारे शरीर में कई जरूरी काम करता है। यह मांसपेशियों को आराम देने और नींद को बेहतर बनाने में मदद करता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, बीज और साबुत अनाज मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं। रोजाना इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#2 ओमेगा-3 वसा का सेवन करें ओमेगा-3 वसा एक प्रकार का स्वस्थ वसा है, जो हमारे दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह दिमाग की सूजन को कम करता है और मानसिक सेहत को बेहतर बनाता है। अलसी के बीज और चिया बीज ओमेगा-3 के अच्छे स्रोत हैं। इनके अलावा अखरोट और सोयाबीन में भी ओमेगा-3 पाया जाता है। इन खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन करने से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं।

#3 विटामिन-D का सेवन करें विटामिन-D हमारे शरीर में हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे तनाव कम होता है। सूरज की रोशनी विटामिन-D का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है इसलिए रोजाना थोड़ी देर धूप में बैठना फायदेमंद होता है। इसके अलावा दूध जैसे खाद्य पदार्थों में भी थोड़ी मात्रा में विटामिन-D पाया जाता है। इनका सेवन करके आप अपने शरीर को जरूरी विटामिन-D दे सकते हैं।