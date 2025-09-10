गमले में आसानी से उगाई जा सकती है हल्दी, जानिए तरीका

हल्दी एक ऐसा मसाला है, जो लगभग हर भारतीय रसोई में मौजूद होता है। यह न केवल खाने का रंग और स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसमें कई सेहत से जुड़े फायदे भी होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हल्दी केवल बड़े खेतों पर ही उगाई जा सकती है तो ऐसा नहीं है। आप इसे घर पर गमले में भी उगा सकते हैं। आइए जानते हैं कि गमले में हल्दी उगाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए।

#1 सही मिट्टी का चयन करें हल्दी के लिए अच्छी मिट्टी का चयन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए लाल मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं। अगर आपके पास लाल मिट्टी न हो तो आप गहरी काली मिट्टी या रेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि मिट्टी अच्छी तरह से सड़ी हुई हो ताकि हल्दी पौधे को पर्याप्त पोषण मिल सके और वह अच्छी तरह बढ़ सके।

#2 पौधों के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित करें हल्दी के पौधे को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह की जरूरत होती है। इसलिए जब आप इसे गमले में उगाएं तो ध्यान रखें कि गमला बड़ा हो और उसमें कम से कम 12 इंच गहरी मिट्टी भरी हो। इससे पौधे को फैलने और बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। इसके अलावा गमले में पानी निकासी के लिए छेद जरूर होना चाहिए ताकि जड़ें सड़ न सकें और पौधे को स्वस्थ रखा जा सके।

#3 सूरज की रोशनी महत्वपूर्ण है हल्दी के पौधे को बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी बहुत जरूरी होती है। इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहां उसे दिन में कम से कम 4-5 घंटे धूप मिले। अगर बाहर रखना संभव न हो तो खिड़की के पास ही रखें, जिससे प्राकृतिक रोशनी मिल सके। इसके अलावा समय-समय पर पौधे की स्थिति पर नजर रखें ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके और हल्दी का उत्पादन बेहतर हो सके।

#4 नियमित पानी दें हल्दी के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए नियमित पानी देना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पानी न दें क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप मिट्टी की नमी जांचें और तभी पानी दें जब मिट्टी थोड़ी सूखी लगे। इसके अलावा बारिश के मौसम में खुद-ब-खुद पर्याप्त पानी मिल जाता है, लेकिन गर्मियों में रोजाना इसे पानी दें ताकि यह अच्छे से बढ़ सके।