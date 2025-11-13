आयरन की कमी के कारण हो सकता है एनीमिया, इससे बचाव के लिए पिएं ये पेय

एनीमिया एक ऐसी स्थिति है, जिसमें शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। ऐसा शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है। अगर आप एनीमिया की समस्या से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो अपनी डाइट में इन पांच पेय को शामिल जरूर करें।

#1 पालक का स्मूदी पालक स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले पालक की कुछ पत्तियों को धोकर मिक्सर में डालें, फिर इसमें एक केला, थोड़ा सा दही और एक चम्मच शहद डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर ऊपर से थोड़े बादाम के टुकड़े डालें। पालक की स्मूदी में आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स होते हैं, जो शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।

#2 आलूबुखारा का जूस आलूबुखारा का जूस बनाने के लिए सबसे पहले कुछ आलूबुखारा को काटकर उसमें थोड़ा सा पानी डालें और अच्छे से मिक्स करें। इसके बाद इस मिश्रण को छानकर गिलास में डालें और ऊपर से थोड़ा नींबू का रस निचोड़कर मिलाएं। आलूबुखारा का जूस विटामिन-C और आयरन से भरपूर होता है, जो शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है। यह जूस न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#3 चुकंदर का जूस चुकंदर का जूस बनाने के लिए सबसे पहले एक चुकंदर को धोकर काट लें, फिर उसे जूसर मशीन में डालकर उसका जूस निकाल लें। इस जूस को गिलास में डालकर ऊपर से थोड़ा नींबू का रस निचोड़ दें। चुकंदर का जूस एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटा-कैरोटीन से भरपूर होता है, जो शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है। यह जूस स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#4 गाजर का जूस गाजर का जूस बनाने के लिए सबसे पहले कुछ गाजरों को धोकर काट लें, फिर इन्हें जूसर मशीन में डालकर उनका जूस निकाल लें। इस जूस को गिलास में डालकर ऊपर से थोड़ा काला नमक छिड़क दें। गाजर का जूस विटामिन-A और बीटा-कैरोटीन से भरपूर होता है, जो शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है। यह जूस स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है।