करवा चौथ पर नई दुल्हन पहनें ये लाल आउटफिट, पति तारीफ करते नहीं थकेंगे

विवाहित महिलाएं सालभर जिस त्योहार का इंतजार करती हैं, वह जल्द आने वाला है। हम बात कर रहे हैं करवा चौथ की, जो 10 अक्टूबर को है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दौरान वे पूजा करती हैं और चांद देखकर व्रत खोलती हैं। इस दिन सभी महिलाएं लाल कपड़े पहनती हैं, जो सुहाग का रंग है। इस पर्व पर नई दुल्हन इन लाल आउटफिट में सजकर सबसे सुंदर लगेंगी।

#1 बनारसी सिल्क की लाल साड़ी अगर आप अपने पहले करवा चौथ पर साड़ी पहनने वाली हैं तो बनारसी सिल्क चुनें। यह साड़ी वाराणसी में बनती है और आपको बेहद शाही लुक प्रदान कर सकती है। इस खास मौके पर आपको गहरे लाल रंग की बनारसी साड़ी चुननी चाहिए, जिसमें गोल्डन रंग का बॉर्डर हो। इस परिधान के साथ आप अपने सोने के जेवर स्टाइल कर सकती हैं, ताकि आपका लुक पूरा हो जाए। इस लुक के साथ बालों का जूड़ा बनाएं और गजरा लगा लें।

#2 लाल रंग का पटियाला सूट करवा चौथ पर सबसे अलग लुक अपनाने के लिए लाल रंग का पटियाला सूट पहनें। यह पंजाबी दुल्हनों का शादी का जोड़ा होता है, जो आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी होता है। इस आउटफिट के साथ आपको मोती या सोने के जेवर पहनने चाहिए। सूट की चुन्नी को सिर पर पिन कर लें और उसे और सुंदर दिखाने के लिए उसमें लेस लगवा लें। ऐसे लुक के साथ आप चोटी बना सकती हैं और उसमें परांदा लगा सकती हैं।

#3 लाल शरारा इन दिनों शरारा सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, जो करवा चौथ के लिए बढ़िया विकल्प होगा। इस परिधान में एक कुर्ती, दुपट्टा और चौड़े पैर वाला पायजामा होता है। आप खूबसूरत कढ़ाई वाला लाल रंग का शरारा चुन सकती हैं, जो जॉर्जेट का हो। इस आउटफिट के साथ कुंदन वाला हार और चांद बालियां बहुत सुंदर लगती हैं। आप शरारा पहनकर अपने बालों को खुला रख सकती हैं या आधे बाल बांध सकती हैं।

#4 लाल अनारकली सूट अनारकली सूट का चलन पिछले कुछ सालों से वापस आ गया है। अगर आप करवा चौथ पर यह आउटफिट चुनती हैं तो आपके पति आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। अनारकली सूट में कलियों वाली घेरदार कुरती होती है, जिसे चूड़ीदार पायजामे के साथ पहना जाता है। इस परिधान के साथ झूमर वाली लटकन वाले बड़े झुमके पहनें, जो लुक को और निखार देंगे। इस आउटफिट में आप आराम से पूजा भी कर सकेंगी।