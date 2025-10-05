आपके बच्चे खाना खाने में करते हैं आनाकानी? उन्हें पिलाएं ये 5 पौष्टिक स्मूदी

बच्चे खाने-पीने में अक्सर आनाकानी करते हैं, जिसके चलते उन्हें जरूरी पोषण नहीं मिल पाता है। ऐसे में वे कमजोर हो जाते हैं और कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। अगर आपका बच्चा भी ठीक से खाना नहीं खाता है तो आप उसकी डाइट में ये 5 पौष्टिक स्मूदी शामिल कर सकते हैं। इनमें ताजा फल और सब्जियां शामिल होती हैं, जो फाइबर समेत कई पोषक तत्व प्रदान करती हैं। आइए इनकी रेसिपी जानते हैं।

#1 चॉकलेट और पीनट बटर की स्मूदी चॉकलेट बच्चों की पसंदीदा होती है, जिसमें पौष्टिक फल और सामग्रियां मिलाकर आप स्वादिष्ट स्मूदी बना सकते हैं। इसके लिए मिक्सर में हल्की डार्क चॉकलेट और एक चम्मच पीनट बटर डालें। इसके बाद इसमें थोड़ा दूध, अखरोट और केला भी शामिल कर दें। सभी सामग्रियों को अच्छी तरह पीस लें और गिलास में निकालकर बच्चों को परोसें। आप इसमें स्ट्रॉबेरी मिलाकर इसके स्वाद को और बढ़ा सकते हैं। इस स्मूदी को बच्चे मिनटों में पी जाएंगे।

#2 बादाम और अंजीर की स्मूदी बादाम और अंजीर कैल्शियम के बढ़िया स्त्रोत होते हैं, जिनसे बेहद लजीज स्मूदी तैयार की जा सकती है। इसके लिए करीब 10 बादाम और 2 अंजीर को रातभर के लिए पानी में भिगोकर रख दें। अगले दिन बादाम का छिलका उतार लें और स्मूदी बनाना शुरू करें। एक मिक्सर में बादाम, अंजीर, बादाम का दूध, सब्जा के बीज, दालचीनी पाउडर और शहद डालकर पीस लें। इस पर बारीक कटे काजू, बादाम, किशमिश और अखरोट डालकर बच्चों को पिलाएं।

#3 बेरी की स्मूदी बेरी की स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी को एक साथ मिलाएं। इसके बाद इसमें थोड़ा दूध या दही मिलाएं, ताकि वह गाढ़ी न हो। आप चाहें तो इसमें थोड़ा शहद या मेपल सिरप भी डाल सकते हैं। सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिलाएं, जब तक कि मिश्रण स्मूदी जैसा न हो जाए। इसके बाद इसे गिलास में निकालें और ऊपर से थोड़ी कटी हुई बेरी से सजाकर परोसें।

#4 दही और खीरे की स्मूदी खीरे और दही की स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले खीरे के ऊपर के भाग को काटकर खीरे पर घिसें। ऐसा करने से उसका कड़वापन कम हो जाएगा। अब मिस्की में दही, पुदीना के पत्ते और खीरे के टुकड़ों को डालकर अच्छी तरह पीस लें। इस मिश्रण को गिलास में निकालें और उसमें जीरा पाउडर, काला नमक और चाट मसाला आदि डालकर बच्चों को परोसें। यह स्मूदी शरीर को हाइड्रेट करेगी और पेट के लिए भी फायदेमंद होगी।