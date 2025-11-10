भारत के इन 5 राष्ट्रीय उद्यान में मिल सकते हैं लुप्तप्राय जंगली कुत्ते, यहां जानिए

भारतीय जंगली कुत्ते को 'धोल' कहा जाता है। ये सामाजिक जानवर समूह में रहते हैं और अपने शिकार को सामूहिक रूप से पकड़ते हैं। अगर आप इन अनोखे जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो भारत के कई राष्ट्रीय उद्यान इस अनुभव को प्रदान करते हैं। आइए आज हम आपको भारत के पांच ऐसे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताते हैं, जहां आपको धोल देखने को मिल सकते हैं।

#1 पेंच राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश) मध्य प्रदेश में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे पुराने और सुंदर राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यहां आपको धोल के साथ-साथ बाघ, तेंदुआ, हाथी और कई अन्य जानवर देखने को मिलेंगे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सफारी करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी तक होता है जब मौसम सुहावना रहता है और जानवरों को देखने में आसानी होती है।

#2 बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य (मध्य प्रदेश) बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपने बड़े बाघों के लिए मशहूर है। यहां आपको धोल भी देखने को मिल सकते हैं, जो इन जंगली जानवरों के समूह का हिस्सा होते हैं। बांधवगढ़ में सफारी करने का सबसे अच्छा समय सुबह और शाम का होता है जब जानवर सक्रिय रहते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और कई तरह के जीव-जंतु इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाते हैं।

#3 ताडोबा-अंधारी बाघ अभयारण्य (महाराष्ट्र) महाराष्ट्र में स्थित ताडोबा-अंधारी बाघ अभयारण्य अपने घने जंगलों और कई तरह के वन्यजीवों के लिए जाना जाता है। यहां भी आपको धोल देखने को मिल सकते हैं, जो इन जंगली जानवरों के समूह का हिस्सा होते हैं। ताडोबा में सफारी करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून तक होता है जब मौसम सुहावना रहता है और जानवरों को देखने में आसानी होती है।

#4 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश) कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपने बड़े बाघों के लिए मशहूर है। यहां भी आपको धोल देखने को मिल सकते हैं, जो इन जंगली जानवरों के समूह का हिस्सा होते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सफारी करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून तक होता है जब मौसम सुहावना रहता है और जानवरों को देखने में आसानी होती है।