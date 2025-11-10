सर्दियों में बढ़ जाती है गठिया की परेशानी, राहत पाने के लिए अपनाएं ये तरीके

गठिया एक ऐसी बीमारी है, जो जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन का कारण बनती है। जो लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, उन्हें सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। ठंड के कारण जोड़ों की अकड़न बढ़ जाती है, जिससे दर्द भी बढ़ने लगता है। ऐसे में चलने-फिरने जैसी आम गतिविधियां भी बहुत कठिन लगने लगती हैं। अगर आपको भी यह स्वास्थ्य समस्या है तो सर्दियों में इसके प्रबंधन के लिए ये तरीके अपनाएं।

#1 चलते-फिरते रहें माना कि गठिया होने पर शारीरिक गतिविधियां करने में बहुत परेशानी होती है। हालांकि, अगर आप सर्दी में केवल लेटे या बैठे रहेंगे तो आपके जोड़ों की अकड़न ठीक नहीं होगी। रोजाना कम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधियां करने का प्रयास करें और चलते-फिरते रहें। आप सैर पर जा सकते हैं, योग कर सकते हैं, सरल एक्सरसाइज कर सकते हैं या गर्म पानी में तैर सकते हैं। इससे लचीलापन बढ़ेगा और जोड़ों की अकड़न कम हो जाएगी।

#2 ठंड से बचें ठंडी हवा के संपर्क में आने से जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। ऐसे में आपको ठंड से बचने की कोशिश करनी चाहिए और शरीर को गर्म रखना चाहिए। इसके लिए गर्म कपड़े पहनें और उन्हें अच्छी तरह से लेयर कर लें। रोजाना गर्म पानी से नहाएं और अपने पास हीटर जरूर रखें। सिर पर ऊनी टोपी, पैरों में मोजे, हाथों में दस्ताने और गले में मफलर पहनें। इसके अलावा जहां-जहां दर्द महसूस हो, उन हिस्सों की सिकाई करें।

#3 धूप में बैठें सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और ज्यादा देर तक धूप नहीं निकलती। हालांकि, जितनी भी देर धूप निकले, उतनी देर उसमें बैठने की आदत डालें। इससे विटामिन-D की कमी नहीं होगी, जो जोड़ों के दर्द और सूजन के बढ़ने का कारण बन सकती है। अगर आपके लिए धूप में बैठना संभव नहीं है या धूप निकल ही नहीं रही है तो आप डॉक्टर से परामर्श करके विटामिन-D वाली दवाइयां भी ले सकते हैं।

#4 सही डाइट लें गठिया से पीड़ित लोगों को अपने खान-पान पर भी ध्यान देना चाहिए। अपनी डाइट में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से समृद्ध खाद्य पदार्थ जोड़ने की कोशिश करें, जो सूजन को कम करने में मदद करेंगे। इनमें हल्दी, अखरोट, हरी पत्तेदार सब्जियां, बेरी और अलसी के बीज शामिल हो सकते हैं। ये खाद्य पदार्थ सूजन को तो कम करते ही हैं, साथ ही दर्द से भी राहत दिलाते हैं। खाने के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी जरूरी है।