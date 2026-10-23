हाई ब्लड प्रेशर होने के बारे में जानकारी (तस्वीर: पिक्सेल)

हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे आधे से ज्यादा लोगों को नहीं है इसका पता- अध्ययन

लेखन सयाली 01:05 pm Oct 23, 202601:05 pm

क्या है खबर?

दुनियाभर में 30-79 वर्ष की उम्र के लगभग 140 करोड़ वयस्क हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं। इस स्वास्थ्य संबंधी समस्या में साफ तौर पर दिखने वाले कोई लक्षण सामने नहीं आते। इसी बीच एक अध्ययन किया गया है, जिससे सामने आया है कि हाई ब्लड प्रेशर के आधे से ज्यादा मरीजों को यह पता ही नहीं है कि उन्हें यह बीमारी है। साथ ही ज्यादातर लोग इस स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं।