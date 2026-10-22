एल मुरुगन की वजह से खाली हुई मध्य प्रदेश राज्यसभा सीट पर 12 नवंबर को उपचुनाव

एल मुरुगन की वजह से खाली हुई मध्य प्रदेश राज्यसभा सीट पर 12 नवंबर को उपचुनाव

लेखन गजेंद्र 08:17 pm Oct 22, 202608:17 pm

क्या है खबर?

पूर्व केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट पर उपचुनाव 12 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री मुरुगन ने 14 अक्टूबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 2 अप्रैल, 2030 को खत्म होने वाला था। मुरुगन सितंबर 2021 से राज्यसभा सदस्य थे और अप्रैल 2024 में मध्य प्रदेश से फिर चुने गए थे।