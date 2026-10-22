त्रिकोणीय वनडे सीरीज: पवन रत्नायके ने इंग्लैंड के खिलाफ लगाया शतक, जानिए उनके आंकड़े 

रत्नायके ने नवंबर 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में खेले गए मैच में अपना वनडे डेब्यू किया।

दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 11 वनडे की 10 पारियों में 450 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतक के अलावा एक अर्धशतक लगाया।

अपने लिस्ट-A करियर में उन्होंने 98 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 3,350 से अधिक रन बनाए।

इस बीच उन्होंने 158* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 8 शतक और 16 अर्धशतक लगाए हैं।