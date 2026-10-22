दक्षिण अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जीत के बाद WTC की अंक तालिका

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 72.22 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है। कीवी टीम ने 4 मैच जीते हैं और एक में हार झेली है।

बांग्लादेश अब 55.56 प्रतिशत अंको के साथ चौथे स्थान पर मौजूद है।

भारतीय क्रिकेट टीम 51.52 प्रतिशत अंको के साथ 5वें स्थान पर हैं। उसने 5 मैच जीते, 4 हारे और 2 ड्रॉ खेले हैं।

तालिका में इंग्लैंड क्रिकेट टीम 38.54 प्रतिशत अंकों के साथ छठे और श्रीलंका 33.33 अंकों के साथ 7वें स्थान पर हैं।