त्रिकोणीय वनडे सीरीज: श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराकर रचा इतिहास, हासिल किया 430 रन का लक्ष्य
क्या है खबर?
इस समय खेली जा रही त्रिकोणीय वनडे सीरीज में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 2 विकेट से हराते हुए इतिहास रचा। रावलपिंडी स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लिश टीम ने 429/4 का स्कोर बनाया, जिसमें कप्तान हैरी ब्रूक ने दोहरा शतक (202) लगाया। जवाब में श्रीलंका की टीम पवन रत्नायके के शतक (130) की मदद से 49.5 ओवर में लक्ष्य हासिल करने में सफल रही। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से रोचक रहा मुकाबला
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड से टॉम बैंटन (50) और जो रूट (69) ने अर्धशतक लगाए।
इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक ने दोहरा शतक (202) लगाते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया।
जवाब में श्रीलंका से अविष्का फर्नांडो 97 रन बनाकर आउट हुए।
उनके बाद पवन रत्नायके (130) ने शतक लगाया और दासुन शनाका भी 97 रन की पारी खेलकर आउट हुए।
संकट की घड़ी में जनिथ लियानागे ने 27 गेंदों में 61* रन बनाकर जीत दिलाई।
रूट
रूट ने अपने 8,000 वनडे रन पूरे किए
रूट ने 66 गेंदों में 69 रन की पारी खेली। इस बीच वह वनडे में 8,000 रन बनाने वाले विश्व के कुल 34वें और इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बने।
अब तक वनडे में उन्होंने 197 मैचों की 186 पारियों में 50.66 की औसत के साथ 8,005 रन बनाए हैं।
इस बीच उन्होंने 20 शतक और 49 अर्धशतक लगाए हैं।
इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 166 रन रहा है। वह 9 वनडे पारियों में शून्य पर भी आउट हुए हैं।
ब्रूक
ब्रूक ने लगाया दोहरा शतक
ब्रूक ने 116 गेंदों में 202 रन बनाए। उनके बल्ले से 21 चौके और 10 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 174.14 की रही।
इस खिलाड़ी ने पहले रूट के साथ 127 गेंदों में 159 रन की साझेदारी निभाई।
इसके बाद ब्रूक ने विल जैक्स (66) के साथ सिर्फ 77 गेंदों में 185 रन जोड़ दिए।
यह उनके वनडे करियर का पहला दोहरा शतक साबित हुआ। वह इंग्लैंड की ओर से दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने।
रिकॉर्ड्स
ब्रूक ने बनाया विश्व रिकॉर्ड
ब्रूक ने सिर्फ 114 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया। वह सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए।
ब्रूक ने सबसे तेज दोहरा शतक लगाने के मामले में शुभमन गिल का पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। गिल ने 117 गेंदों में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ इसी साल दोहरा शतक लगाया था।
ईशान किशन (126 गेंद बनाम बांग्लादेश, 2022), ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल (128 गेंद बनाम अफगानिस्तान, वानखेड़े, 2023) भी तेज दोहरा शतक लगा चुके हैं।
कप्तान
वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाले चौथे कप्तान
ब्रूक वनडे क्रिकेट में चौथे कप्तान हैं, जिन्होंने दोहरा शतक जड़ा है। कप्तान के तौर पर यह चौथा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है।
ब्रूक ने श्रीलंका के खिलाफ 202 रन की पारी खेली। इस सूची में गिल 223 रन की नाबाद पारी के साथ पहले स्थान पर हैं, जो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली थी।
वीरेंद्र सहवाग 219 रन के साथ दूसरे और रोहित शर्मा 208 रन की नाबाद पारी के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
शतक
रत्नायके ने लगाया अपना दूसरा वनडे शतक
श्रीलंका ने जब 24 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब रत्नायके क्रीज पर आए।
उन्होंने अविष्का के साथ मिलकर 166 रन की साझेदारी करते हुए पारी को संभालने का प्रयास किया।
इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए उन्होंने अपना शतक पूरा किया। उन्होंने दासुन शनाका के साथ भी शतकीय साझेदारी (133) की।
वह 106 गेंदों में 15 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 130 रन बनाकर आउट हुए।
जानकारी
श्रीलंका ने वनडे क्रिकेट इतिहास का दूसरा सर्वोच्च लक्ष्य हासिल किया
श्रीलंका ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सर्वोच्च लक्ष्य हासिल किया। बता दें कि सर्वोच्च लक्ष्य को हासिल करने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका (435 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2006) के नाम पर दर्ज है।