बेहद रोमांचक रहा मुकाबला (तस्वीर: एक्स/@OfficialSLC)

त्रिकोणीय वनडे सीरीज: श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराकर रचा इतिहास, हासिल किया 430 रन का लक्ष्य

लेखन अंकित पसबोला 09:48 pm Oct 22, 202609:48 pm

क्या है खबर?

इस समय खेली जा रही त्रिकोणीय वनडे सीरीज में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 2 विकेट से हराते हुए इतिहास रचा। रावलपिंडी स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लिश टीम ने 429/4 का स्कोर बनाया, जिसमें कप्तान हैरी ब्रूक ने दोहरा शतक (202) लगाया। जवाब में श्रीलंका की टीम पवन रत्नायके के शतक (130) की मदद से 49.5 ओवर में लक्ष्य हासिल करने में सफल रही। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।