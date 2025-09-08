अखबार से इस तरह बनाएं पेन होल्डर, इससे स्टडी टेबल लगेगी सुंदर

अखबार का इस्तेमाल करके आप अपने घर के लिए एक सुंदर और उपयोगी पेन होल्डर बना सकते हैं। यह न केवल आपके ऑफिस या पढ़ाई की मेज को व्यवस्थित रखने में मदद करेगा, बल्कि इसे सजाने का भी काम करेगा। इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे आप आसानी से अखबार से पेन होल्डर बना सकते हैं और इसे अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्टेप-1 जरूरी सामान इकट्ठा करें अखबार से पेन होल्डर बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ जरूरी सामान की जरूरत पड़ेगी। आपको मोटे और मजबूत अखबारों की जरूरत होगी ताकि पेन होल्डर टिकाऊ बने सके। इसके अलावा गोंद, कैंची, पैमाना और पेंसिल की भी जरूरत होगी। आप चाहें तो रंगीन कागज या सजावट के लिए स्टिकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका पेन होल्डर और भी आकर्षक लगे। इन चीजों को इकट्ठा करके आप अपने प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो जाएंगे।

स्टेप-2 अखबारों को काटकर आकार दें अब आपको अखबारों को काटकर उस आकार में लाना होगा, जो आप अपने पेन होल्डर के लिए चाहते हैं। आप चौकोर या आयताकार आकार चुन सकते हैं, जो आपके लिए सही लगे। ध्यान दें कि सभी टुकड़े एक जैसे आकार के हों ताकि पेन होल्डर देखने में अच्छा लगे। इसके बाद आप इन कटे हुए टुकड़ों को एक साथ गोंद से चिपका दें ताकि वे मजबूती से जुड़े रहें और एक ठोस आधार तैयार हो सके।

स्टेप-3 टुकड़ों को जोड़ें अब बारी आती है कटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की। सबसे पहले नीचे वाले हिस्से को गोंद से चिपकाएं, फिर किनारों को जोड़ें ताकि पेन होल्डर पूरा बन सके। ध्यान रखें कि सभी हिस्से अच्छी तरह से चिपके हों ताकि पेन होल्डर मजबूत बने रहे। इसके बाद ऊपर वाले हिस्से पर ध्यान दें और उसे भी अच्छे से चिपका लें। इस तरह से आपका पेन होल्डर तैयार हो जाएगा और अब इसे सजाने का समय आ गया।