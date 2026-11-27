अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने 43 पुराने अध्ययनों का आकलन किया, जिनमें 28,000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल थे। प्रतिभागियों की उम्र 10 से 92 साल के बीच थी और उनमें से 46.5 प्रतिशत विश्वविद्यालय के छात्र थे।

सभी अध्ययनों में प्रतिभागियों ने खुद ही माइंडफुलनेस या सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी।

24 अध्ययनों में 'माइंडफुल अटेंशन अवेयरनेस स्केल' का इस्तेमाल किया गया, जो यह मापता है कि लोग अपने वर्तमान अनुभवों को लेकर कितने जागरूक हैं।