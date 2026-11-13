मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हृदय स्वास्थ्य पर असर (तस्वीर: पिक्सेल)

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बिगड़ता है पूर्व सैनिकों के दिल का स्वास्थ्य, अध्ययन में खुलासा

लेखन सयाली 01:37 pm Nov 13, 202601:37 pm

क्या है खबर?

अक्सर लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं और तनाव व चिंता के साथ ही जीवन बिताते रहते हैं। हालांकि, ऐसा करना सेना से जुड़े बुजुर्गों को भारी पड़ सकता है। एक हालिया अध्ययन में दावा किया गया है कि जिन पूर्व सैनिकों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उनके लिए हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। खराब मानसिक स्वास्थ्य दिल का दौरा, स्ट्रोक और दिल से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है।