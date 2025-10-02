त्योहारों पर अपने घर को रोशनी से सजाने के लिए बना लें ये लालटेन

त्योहारों का मौसम आते ही बाजार और गलियों में तरह-तरह की सुंदर लालटेन बिकने लगती हैं। इनमें से अधिकतर खासतौर से दिवाली के लिए बनाई जाती हैं। हालांकि, बाजार में प्लास्टिक से बनी लालटेन मिलती हैं, जिनका इस्तेमाल पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। ऐसे में क्यों न इन लालटेन को खुद ही बनाने की कोशिश की जाए? आइए आज हम आपको 4 तरह की लालटेन बनाने का तरीका बताते हैं।

#1 कागज की लालटेन कागज की लालटेन बनाने के लिए पहले एक मोटे कागज का टुकड़ा लें। उसके ऊपर पेंसिल या रंगों से अपनी मनपसंद डिजाइन बनाएं। इसके बाद कैंची की मदद से डिजाइन को काट लें। अब कागज को बेलन की तरह मोड़कर उसके किनारों पर गोंद लगाकर चिपकाएं। अंत में इसमें दोनों तरफ मोती लगाएं और उसके छेदों में तार डालकर लालटेन को लटका दें। इसके निचले भाग पर फेरी लाइट लगाएं या स्टैंड लगाकर मोमबत्ती रखें।

#2 लकड़ी की लालटेन लकड़ी की लालटेन बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी को पसंद के अनुसार टुकड़ों में काट लें। इसके बाद उन्हें लकड़ी के गोंद और स्क्रू का उपयोग करके फ्रेम में जोड़ें। फ्रेम बनने के बाद, ऊपरी हिस्से और आधार को एक साथ जोड़ दें। सबसे अंत में मोमबत्ती या फेरी लाइट डालने के लिए नीचे एक छेद बनाएं और लालटेन को अपनी पसंद के अनुसार सजाएं। जब यह लालटेन जलेगी तो आपका कमरा जगमगा उठेगा।

#3 कांच की बोतल की लालटेन कांच की बोतल का इस्तेमाल करके भी बहुत सुंदर लालटेन बनाई जा सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले घर में रखी पुरानी कांच की बोतलों को अच्छी तरह साफ कर लें। इसके बाद इनके ऊपर पेंट की मदद से सुंदर-सुंदर डिजाइन बना दें। अब इनके ढक्कन वाले हिस्से पर गोंद लगाएं और उससे फेरी लाइट को चिपका दें। फेरी लाइट को बोतल में डालें और ढक्कन बंद कर दें। घर की सजावट के लिए इसे मेज पर रखें।