क्या आप जानते हैं जींस का इतिहास? जानिए कैसे चलन में आया था यह परिधान

जींस आज के समय में सबसे ज्यादा चलन में रहने वाले कपड़ों में से एक है। इसे पुरुष और महिलाएं, दोनों पहनते हैं और अलग-अलग तरीकों से स्टाइल करते हैं। हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि जींस किसने बनाई होंगी? बता दें कि इस परिधान का इतिहास 19वीं सदी से जुड़ा है। आज के फैशन टिप्स में जानिए जींस ने खदानों से लेकर लोगों की अलमारियों तक का सफर कैसे तय किया।

#1 कब हुआ था जींस का आविष्कार? जींस का आविष्कार 1873 में हुआ था, जब अमेरिकी कपड़ा निर्माता लिवाइस और जेकब डेविड ने मिलकर इसे बनाया था। उन्होंने खदानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए मजबूत और टिकाऊ कपड़े की आवश्यकता को देखते हुए जींस का निर्माण किया था। इसके बाद से ही जींस ने फैशन की दुनिया में कदम रखा और धीरे-धीरे दुनियाभर में लोकप्रिय हो गई। आज जींस हर उम्र और वर्ग के लोगों की पसंदीदा हैं।

#2 सबसे पहले किसने पहनी थी जींस? सबसे पहले जींस को मजदूरों ने पहना था, जो खदानों में काम करते थे। वे इसे इसलिए पहनते थे, क्योंकि यह बहुत मजबूत और टिकाऊ थी। इसे पहनकर काम करना उनके लिए आसान था। इसके बाद धीरे-धीरे जींस को अमेरिकी पश्चिमी रेंजर्स और गाय चराने वाले लोगों द्वारा भी अपनाया गया। 20वीं सदी में सैनिकों ने भी इसे अपनी वर्दी का हिस्सा बनाया। इसके बाद से ही जींस फैशन का हिस्सा बन गई और दुनियाभर में मशहूर होती गई।

#3 1950 के दशक में क्या था जींस का महत्व? 1950 के दशक में अमेरिका में फिल्म स्टार जेम्स डीन ने 'रेबेल विदाउट अ कॉज' फिल्म में जींस पहनी थी। इससे युवा पीढ़ी पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इस फिल्म के बाद जींस को 'बैड बॉय' या 'विद्रोही' की छवि के साथ जोड़ा जाने लगा था। यह देख कर कई अन्य फिल्म निर्माताओं ने भी इसे अपने अभिनेताओं को पहनाया। इसके बाद से युवा इस परिधान को अपनाने लगे और इसे अपने फैशन का हिस्सा बनाने लगे।

#4 1960 और 70 के दशक में कितनी लोकप्रिय थीं जींस? 1960 और 70 के दशक में जींस सामाजिक बदलाव का प्रतीक बनकर उभरी थीं। हिप्पी आंदोलन के दौरान युवा पीढ़ी ने इसे अपनाया, जिससे यह स्वतंत्रता और विद्रोह का प्रतीक बन गई। इस समय तक जींस अलग-अलग रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध होने लगीं, जिससे लोगों को अपनी पसंद के अनुसार चुनाव करने की आजादी मिली। साथ ही इस समय बेल बॉटम जैसी ट्रेंडी जींस का चलन भी बढ़ने लगा।