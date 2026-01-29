देर रात मीठा खाने का करता है मन? सिर्फ 2 सामग्रियों से बनाएं ये स्वादिष्ट मिठाइयां

अक्सर देर रात को आंख खुल जाती है और कुछ मीठा खाने का दिल करने लगता है। ऐसे में ज्यादा सामग्रियों से कोई मुश्किल रेसिपी बनाने का मन नहीं होता। इस वक्त आप ये 4 व्यंजन बनाकर खा सकते हैं, जो केवल 2 सामग्रियों से बनता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इनमें से कुछ व्यंजनों को आप बिना ओवन और माइक्रोवेव का इस्तेमाल किए भी बना सकते हैं।

#1 जापानी चीजकेक जापानी चीजकेक इन दिनों बहुत वायरल हो रहा है। लोगों का दावा है कि इसका स्वाद बिलकुल चीजकेक जैसा लगता है। इसके लिए आपको केवल 2 चीजें चाहिए होंगी, जो ग्रीक दही और बिस्किट हैं। दही के डिब्बे को खोलें और उसमें अपनी पसंद के बिस्किट भर दें। इसके बाद इसे फ्रीजर में कुछ घंटे के लिए जमा लें। आप इसमें अपनी पसंद के फ्लेवर वाला दही इस्तेमाल कर सकते हैं।

#2 चॉकलेट वाले खजूर अगर आप कुछ पौष्टिक खाना चाहते हैं तो आपको चॉकलेट वाले खजूर बनाने चाहिए। इसके लिए खजूर के बीजों को निकाल लें और उन्हें बीच से खोल लें। अब इसमें पिघली हुई चॉकलेट भरें और ऊपर से भी चॉकलेट लगा दें। इसे फ्रीजर में रखकर जमा लें और आनंद लेकर खाएं। लोगों को इसका एक अन्य संस्करण भी पसंद आता है। इसमें चॉकलेट की जगह पर पीनट बटर लगाया जाता है।

#3 ग्रीक दही और फल रात की मीठे की लालसा को खत्म करने का सबसे पौष्टिक तरीका है दही खाना। एक कटोरे में ग्रीक दही निकालें और ध्यान रहे कि वह हल्का ठंडा हो। अब इसमें अपनी पसंद का कोई भी फल शामिल कर दें। आप बेरी, केला, आम, सेब, अनार और खजूर आदि जैसे फल ले सकते हैं। फलों को दही में मिलाएं और सेवन करें। अगर आपके पास रात को फल उपलब्ध न हों तो दही में शहद मिलाकर खा लें।

