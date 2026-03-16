गर्मियों में बनाएं स्वादिष्ट इटैलियन कैप्रेसे सलाद, जानें इसे बनाने का तरीका

गर्मियों में हल्का और पौष्टिक खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। ऐसे में इटैलियन कैप्रेसे सलाद एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद ताजे सब्जियों और पनीर के कारण यह आपके शरीर को ठंडक भी पहुंचाता है। आइए आज हम आपको इस सलाद को घर पर बनाने का तरीका बताते हैं, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।

सामग्री इटैलियन कैप्रेसे सलाद के लिए जरूरी सामान इटैलियन कैप्रेसे सलाद बनाने के लिए आपको टमाटर, ताजा मोजरेला चीज़, ताजा तुलसी के पत्ते, जैतून का तेल, सिरका, नमक और काली मिर्च की जरूरत होगी। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां जैसे खीरा, शिमला मिर्च, प्याज आदि मिला सकते हैं। यह सलाद उन लोगों के लिए भी सही है, जो वजन घटाने या अपनी डाइट में अधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल करना चाहते हैं।

स्टेप-1 सबसे पहले सब्जियों को काट लें सबसे पहले ताजे टमाटर और खीरे को अच्छे से धो लें, फिर इन्हें गोल या चौकोर आकार में काट लें। अगर आप शिमला मिर्च और प्याज डालना चाहते हैं तो उन्हें भी बारीक काट लें। इसके अलावा मोजरेला चीज़ को भी छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। यह सलाद बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता, इसलिए इसे बनाने से पहले सारी तैयारियां पूरी कर लें ताकि आप आसानी से इसे बना सकें।

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स्टेप-2 अब सलाद को सजाएं अब बारी आती सलाद को सजाने की। इसके लिए एक बड़े सलाद के कटोरे में कटे हुए टमाटर, खीरे और अन्य सब्जियां डालें। ऊपर से मोजरेला चीज़ के टुकड़े रखें। इस तरह से आपका बेसिक सलाद तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें ताजे तुलसी के पत्ते भी जोड़ सकते हैं, जो इसे और भी स्वादिष्ट बना देगा। इस चरण में आप अपने पसंदीदा मसाले भी मिला सकते हैं, जैसे कि नमक, काली मिर्च आदि।

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स्टेप-3 ड्रेसिंग तैयार करें सलाद के लिए ड्रेसिंग तैयार करना बहुत आसान है। इसके लिए एक छोटे कटोरे में जैतून का तेल, सिरका, नमक और काली मिर्च मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। अब इस मिश्रण को अच्छे से फेंट लें ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह मिल जाएं। यह ड्रेसिंग आपके सलाद को एक नया स्वाद देगी, जिससे यह और भी लाजवाब बनेगा।