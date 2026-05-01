मेहमानों के लिए बनाएं कंडेंस्ड मिल्क की ये 5 लजीज मिठाइयां, सभी को आएंगी पसंद

कंडेंस्ड मिल्क एक ऐसा उत्पाद है, जो एक किस्म का गाढ़ा और मीठा किया गया दूध होता है। यह कई व्यंजनों में इस्तेमाल होता है और हर पकवान में एक खास बनावट और मिठास जोड़ देता है। इसका इस्तेमाल करके आप घर पर ही कई तरह की बेहतरीन मिठाइयां तैयार कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं, जो कंडेंस्ड मिल्क से बनाई जा सकती हैं। इनका स्वाद घर में सभी को पसंद आएगा।

#1 कंडेंस्ड मिल्क की बर्फी कंडेंस्ड मिल्क की बर्फी एक आसान और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में कंडेंस्ड मिल्क, दूध पाउडर और घी मिलाकर पकाएं, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद इसमें कटे हुए मेवे डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को थाली में फैलाकर ठंडा होने दें और फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। यह बर्फी त्योहारों पर परोसने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

#2 कंडेंस्ड मिल्क का हलवा हलवा तो आपने कई तरह का खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी कंडेंस्ड मिल्क का हलवा चखा है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को घी में भून लें, फिर उसमें पानी और चीनी डालकर पकाएं। जब यह गाढ़ा हो जाए तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं और अच्छी तरह पकाएं। अंत में इसमें कटे हुए मेवे डालकर सजाएं। इसमें चीनी की मात्रा कम ही रखें। यह हलवा किसी भी खास मौके पर बनाया जा सकता है।

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#3 कंडेंस्ड मिल्क का कस्टर्ड अगर आपको कस्टर्ड पसंद है तो कंडेंस्ड मिल्क का कस्टर्ड जरूर आजमाएं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें, फिर उसमें वैनिला फ्लेवर्ड कस्टर्ड पाउडर घोलकर डालें और गाढ़ा होने तक पकाएं। अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालकर अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को ठंडा होने दें और फ्रिज में सेट होने दें। कुछ देर बाद सभी को ठंडा-ठंडा कस्टर्ड परोसें। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आएगा।

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#4 कंडेंस्ड मिल्क की रबड़ी रबड़ी एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे दूध से बनाया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसे कंडेंस्ड मिल्क से भी बनाया जा सकता है? इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें इलायची पाउडर मिलाएं। अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालकर अच्छी तरह मिलाएं और गाढ़ा होने तक पकने दें। अंत में इसमें कटे हुए बादाम और पिस्ता डालकर सजाएं। यह रबड़ी किसी भी मिठाई के साथ परोसने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।