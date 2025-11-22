महेश बाबू दिनभर में लेते हैं 5 से 6 मील, जानिए कैसी है उनकी डाइट
क्या है खबर?
तेलुगु इंडस्ट्री की बात छिड़ते ही महेश बाबू का नाम जुबान पर आ जाता है। उनका अभिनय और स्टाइल तो कबीले तारीफ है ही, साथ ही उनकी फिटनेस की भी खूब चर्चा होती है। वह 50 साल के होने के बावजूद भी हर नए अभिनेता को टक्कर देते हैं और उनके चेहरे की रौनक देखते ही बनती है। इस सबका श्रेय उनकी पौष्टिक और सख्त डाइट को जाता है, जिसे अपनाकर आप भी सेहतमंद रह सकते हैं।
इंटरव्यू
महेश के प्रशिक्षक ने किया डाइट का खुलासा
महेश के प्रशिक्षक कुमार मन्नावा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था। इसी के दौरान उन्होंने अभिनेता की डाइट और वर्कआउट रूटीन के बारे में बात की। उन्होंने खुलासा किया कि महेश अपनी सेहत को लेकर जागरूक रहते हैं और एक सख्त डाइट का पालन करते हैं। जहां आम लोग दिनभर में 3 बार भोजन करते हैं, वहीं वह रोजाना 5 से 6 मील लेते हैं। महेश हफ्ते में 5 दिन जिम भी करते हैं।
डाइट
कैसी है महेश की डाइट?
महेश के दिन की शुरुआत पौष्टिक नाश्ते से होती है, जिसमें ओट्स शामिल होते हैं। इसके साथ वह मेवे और मौसमी फल खाते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए वह दिन में 2 बार प्रोटीन शेक पीते हैं। दिन के भोजन के लिए महेश को प्रोटीन के स्त्रोत के साथ खस-खस, ब्राउन राइस या क्विनोआ पसंद है। रात में वह ब्राउन या आटे वाली ब्रेड के साथ प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं।
फायदे
दिन में 5 से 6 मील लेने के लाभ
आप सोच रहे होंगे कि दिन में 5 से 6 मील लेने के बाद कोई फिट कैसे रह सकता है। हालांकि, यह शरीर को स्वस्थ बनाए रखने और वजन घटाने का अच्छा तरीका है। जब आप हर थोड़ी-थोड़ी देर पर भोजन करते हैं तो आपका ब्लड शुगर का स्तर स्थिर बना रहता है। इससे पूरे दिन आपकी ऊर्जा का स्तर नियंत्रित रहेगा और आप एक्सरसाइज करते समय ज्यादा कैलोरी जला सकेंगे। साथ ही इससे आपकी लालसा भी कम हो जाएगी।
वर्कआउट
ऐसा है महेश का वर्कआउट रूटीन
महेश पूरे साल जिम में पसीना बहाते हैं और अपने शरीर पर मेहनत करते हैं। उनका मानना है कि वर्कआउट उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा है, जिसे वह कभी स्किप नहीं करते। वह बिना चूके हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें प्रत्येक सत्र शरीर के एक विशिष्ट हिस्से को लक्षित करता है। वह रोजाना करीब 60 से 90 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के साथ-साथ अन्य जटिल एक्सरसाइज भी शामिल रहती हैं।