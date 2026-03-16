गर्मियों के दौरान बनाकर पिएं ये 5 कम शक्कर वाले पेय, सेहत के लिए हैं फायदेमंद

गर्मी के मौसम में शरीर को तरोताजा और हाइड्रेट रखने के लिए अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करना जरूरी है। हालांकि, मीठे पेय से बचना चाहिए क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में शक्कर होती है, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। यहां हम आपको पांच ऐसे पेय के बारे में बता रहे हैं, जिनमें शक्कर की जगह प्राकृतिक मिठास होती है और ये आपको तरोताजा रखने में मदद कर सकते हैं।

#1 नारियल पानी नारियल पानी में कई जरूरी तत्व होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये पेय शरीर में पानी की कमी को दूर करने और पानी की कमी से बचाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा नारियल पानी का सेवन शरीर से जहर बाहर निकालने में भी मदद कर सकता है। यह एक प्राकृतिक और ताजगी देने वाला पेय है, जो गर्मियों में बेहद फायदेमंद हो सकता है।

#2 नींबू पानी नींबू पानी गर्मियों में ताजगी देने के साथ-साथ कई सेहत के फायदे भी देता है। इसमें विटामिन-C होता है, जो शरीर की सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर सकता है। नींबू पानी पाचन और पेट की समस्याओं को दूर करने में भी सहायक हो सकता है। साथ ही इसका सेवन शरीर से जहर बाहर निकालने और त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। यह गर्मियों में एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

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#3 छाछ छाछ में ऐसे तत्व होते हैं, जो पाचन को सुधारने और पेट की सेहत को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा छाछ का सेवन शरीर को ठंडक देने और हाइड्रेट रखने में सहायक होता है। आप चाहें तो छाछ में पुदीने का रस और भुना जीरा पाउडर मिलाकर इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं। यह गर्मियों में एक स्वादिष्ट और फायदेमंद पेय है।

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#4 ताजे फलों का रस गर्मियों के दौरान संतरे, तरबूज, अनानास और खरबूजे जैसे ताजे फलों से बने रस का सेवन करना अच्छा हो सकता है। ये रस न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, जो शरीर को ठंडक देने और हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा ताजे फलों के रस का सेवन पेट को ठंडक देने और हाजमे को सुधारने में भी मदद कर सकता है।