गर्मियों के दौरान कम तेल में बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट व्यंजन, आसान है रेसिपी

गर्मियों के दौरान तेल का इस्तेमाल कम करना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। ज्यादा तेल खाने में तैलीय स्वाद लाता है, लेकिन इससे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। इस कारण गर्मियों के दौरान कम तेल का उपयोग करना बेहतर है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें कम तेल में बनाना आसान है और ये सेहत के लिए भी बेहतरीन हैं।

#1 दाल की टिक्की इसके लिए सबसे पहले एक कटोरे में मूंग दाल को धोकर 6-7 घंटे के लिए भिगो दें, फिर पानी निथारकर दाल को दरदरा पीसें। इसके बाद एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करके उसमें जीरा, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और कटी हुई हरी धनिया डालकर भूनें। अब मिश्रण में पीसी मूंग दाल, नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला मिलाकर इसे एक प्लेट में डालकर टिक्की का आकार दें, फिर इन्हें तवे पर सुनहरा होने तक पकाएं।

#2 पत्तागोभी का परांठा सबसे पहले एक कटोरे में गेहूं के आटे को नमक, थोड़ा तेल और पानी मिलाकर गूंथ लें, फिर इसमें कटी हुई पत्तागोभी, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा अदरक, बारीक कटा हरा धनिया और मसाले मिलाएं। अब आटे की लोई बनाकर उसमें पत्तागोभी का मिश्रण भरें और इसे परांठे की तरह बेल लें। इसके बाद इसे तवे पर सुनहरा होने तक पकाएं, फिर इसे दही या अचार के साथ गर्मागर्म परोसें।

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#3 टमाटर का सांभर इसके लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करके उसमें राई, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर भूनें, फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटी हुई गाजर डालकर इसे नरम होने तक पकाएं। अब इसमें टमाटर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और सांभर पाउडर मिलाएं और इसे 5 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें पानी, उबली हुई अरहर की दाल और हरा धनिया मिलाकर इसे गरमागरम परोसें।

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#4 मिक्स सब्जियों की खिचड़ी सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर इसमें जीरा, हींग, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटी सब्जियां जैसे गाजर, फूलगोभी, मटर, शिमला मिर्च आदि डालकर 5 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें धोकर भिगोए हुए चावल, मूंग दाल, हल्दी पाउडर, नमक और पानी मिलाएं, फिर इसे 2 सीटी आने तक पकाएं। इसके बाद गर्मागर्म खिचड़ी को परोसें।