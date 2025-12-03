आपको पसंद हैं एनोकी मशरूम? जानिए इससे बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी

एनोकी मशरूम एक खास प्रकार का मशरूम है, जो अपनी मुलायम बनावट और हल्के स्वाद के लिए जाना जाता है। यह आमतौर पर एशियाई खाने में इस्तेमाल होता है। एनोकी मशरूम को अलग-अलग तरीकों से पकाकर खाया जा सकता है। इस लेख में हम आपको एनोकी मशरूम से बनाए जाने वाले पांच स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें घर पर बनाना आसान है और ये आपके खाने का स्वाद बढ़ा देंगे।

#1 एनोकी मशरूम का सूप एनोकी मशरूम का सूप एक हल्का और पौष्टिक विकल्प है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, लहसुन और अदरक को तेल में भूनें, फिर इसमें कटे हुए एनोकी मशरूम डालें और थोड़ी देर पकने दें। अब इसमें सब्जियों का पानी डालकर उबालें और मसाले जैसे नमक, काली मिर्च और सोया सॉस मिलाएं। इसके बाद सूप को थोड़ी देर और पकाएं और गर्मागर्म परोसें।

#2 स्टर फ्राई एनोकी मशरूम स्टर फ्राई एनोकी मशरूम एक झटपट बनने वाला व्यंजन है, जिसे आप दोपहर या रात के खाने में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पनीर को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें कटे हुए एनोकी मशरूम डालें और उन्हें हल्का सुनहरा होने तक पकाएं। इसके बाद इसमें पनीर, सोया सॉस, सिरका और नमक मिलाकर कुछ मिनट पकाएं और गर्मागर्म परोसें।

#3 एनोकी मशरूम की करी एनोकी मशरूम की करी एक स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट बनाकर तेल में भूनें, फिर इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर मसाले भूनें। अब इसमें कटे हुए एनोकी मशरूम डालें और थोड़ी देर पकने दें, फिर इसमें पानी मिलाकर उबाल आने दें और ग्रेवी गाढ़ी होने तक पकाएं। इसके बाद गर्मागर्म परोसें।

#4 एनोकी मशरूम का पुलाव एनोकी मशरूम का पुलाव एक खास व्यंजन है, जिसे आप किसी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें, फिर एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, तेजपत्ता, लौंग डालें। अब इसमें प्याज, हरी मिर्च डालकर भूनें, फिर इसमें कटे हुए एनोकी मशरूम डालें और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद इसमें भिगोए हुए चावल डालें, पानी मिलाएं और ढककर पकने दें।