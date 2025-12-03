मूंगफली की चिक्की बनाना है आसान, जानिए इसकी रेसिपी

मूंगफली की चिक्की एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है, जिसे खासकर सर्दियों में बनाया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। मूंगफली में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। इस लेख में हम आपको मूंगफली की चिक्की बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप घर पर ही इस स्वादिष्ट मिठाई का आनंद ले सकते हैं।

स्टेप-1 मूंगफली को भूनें सबसे पहले एक कढ़ाई में मूंगफली को भूनें। इसके लिए मूंगफली को अच्छे से धोकर एक सूती कपड़े से पोंछ लें। अब एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर मूंगफली डालकर लगातार चलाते हुए हल्का सुनहरा होने तक भूनें। ध्यान रखें कि मूंगफली जल न जाएं, इससे उसका स्वाद खराब हो सकता है। भुनी हुई मूंगफली को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें।

स्टेप-2 गुड़ की चाशनी बनाएं गुड़ की चाशनी बनाने के लिए एक पैन में गुड़ और थोड़ा पानी डालें। इसे मध्यम आंच पर पकाएं जब तक कि गुड़ पूरी तरह से घुल न जाए और उसकी चाशनी तैयार न हो जाए। आप चाशनी की स्थिरता जांचने के लिए एक पानी की बूंद लें और उसे ठंडा करके देखें कि वह चिपचिपा हो रही है या नहीं। सही स्थिरता पाने के बाद चाशनी को गैस से उतार लें।

स्टेप-3 मूंगफली और गुड़ मिलाएं जब गुड़ की चाशनी तैयार हो जाए तो उसमें भुनी हुई मूंगफली डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि सभी मूंगफली पर चाशनी चिपकी रहे। इस मिश्रण को कुछ मिनट तक लगातार चलाते रहें ताकि वह अच्छी तरह से मिल जाए। मिश्रण को तब तक पकाते रहें जब तक कि वह गाढ़ा और गाढ़ा न हो जाए। ध्यान रखें कि मिश्रण जल न जाए, इसलिए मध्यम आंच पर ही पकाएं।

