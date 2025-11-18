अपनी चाय के साथ इन गुजराती स्नैक्स को बनाएं, सभी को आएंगे पसंद

गुजरात अपने स्वादिष्ट और अलग-अलग स्नैक्स के लिए जाना जाता है। हालांकि, आमतौर पर लोग ढोकला, हांडवो या खांडवी जैसे पारंपरिक स्नैक्स के बारे में जानते हैं, लेकिन राज्य में कई ऐसे भी स्वादिष्ट और सेहतमंद स्नैक्स हैं, जो शायद आपको पता न हो। ये स्नैक्स न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि इन्हें बनाने में कम तेल और मसालों का उपयोग होता है। आइए गुजरात के कुछ मशहूर स्नैक्स के बारे में जानते हैं।

#1 लोचो लोचो एक ऐसा स्नैक है, जो खासतौर पर सूरत में मशहूर है। इसे बनाने के लिए चावल के आटे का उपयोग किया जाता है, जिसे पानी और मसालों के साथ मिलाकर पकाया जाता है। यह मिश्रण एक गाढ़े पेस्ट में बदल जाता है, जिसे फिर प्लेट में फैलाया जाता है। ऊपर से तड़का लगाने के लिए इसमें तेल, सरसों के बीज, करी पत्ते और हरी मिर्च का उपयोग किया जाता है। इसे गर्मागर्म परोसा जाता है।

#2 घागरो घागरो एक कुरकुरे और स्वादिष्ट स्नैक है, जिसे बनाने के लिए बेसन का उपयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए बेसन को पानी में घोलकर पतला किया जाता है, फिर इसे छोटे-छोटे गोले बनाकर गर्म तेल में तला जाता है। घागरो को गर्मागर्म परोसा जाता है और इसमें मसालों का तड़का लगाया जाता है। यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें पोषक तत्व भी होते हैं, जिससे यह सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#3 हांडवो हांडवो गुजरात का एक पारंपरिक स्नैक है, जिसे चावल और उड़द दाल के मिश्रण से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल और उड़द दाल को रातभर पानी में भिगोया जाता है, फिर इन्हें पीसकर गाढ़ा पेस्ट बनाया जाता है। इस पेस्ट में बारीक कटी सब्जियां और मसाले मिलाए जाते हैं और मिश्रण को स्टीम किया जाता है। यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा भी होती है।