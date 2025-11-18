हल्दी की रस्म के लिए इस तरह बनाएं हल्दी उबटन, त्वचा पर नहीं पड़ेंगे पीले दाग

हल्दी की रस्म भारतीय शादी की एक अहम परंपरा है। इस दौरान हल्दी का उबटन लगाया जाता है, जो न केवल त्वचा को निखारता है, बल्कि इसे सेहतमंद भी बनाता है। हालांकि, कई लोग हल्दी उबटन को लेकर चिंतित रहते हैं कि इससे त्वचा पर पीले दाग पड़ सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप हल्दी उबटन का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और त्वचा पर पीले दाग नहीं पड़ेंगे।

#1 सही मात्रा का उपयोग करें हल्दी उबटन बनाने के लिए सही मात्रा में हल्दी का उपयोग करना बहुत जरूरी है। ज्यादा हल्दी लगाने से त्वचा पर पीले दाग पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा थोड़ी मात्रा में ही हल्दी का उबटन बनाएं और उसे हल्के हाथों से लगाएं। इससे आपकी त्वचा को निखार मिलेगा और पीले दाग भी नहीं पड़ेंगे। इस तरह आप अपनी शादी की रस्म को बिना किसी चिंता के मजे से मना सकते हैं।

#2 बेसन का उपयोग करें हल्दी उबटन में बेसन मिलाने से यह और भी असरदार हो सकता है। बेसन त्वचा को साफ करने में मदद करता है और हल्दी के पीले दाग को कम करता है। इसके लिए एक चम्मच बेसन लें और उसमें थोड़ा-सा दूध मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर इसमें हल्दी डालें। इस पेस्ट को चेहरे और शरीर पर हल्के हाथों से लगाएं और 15-20 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। इससे आपकी त्वचा निखरी हुई दिखेगी।

#3 दही का उपयोग करें दही में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को नमी प्रदान करते हैं और पीले दाग को कम करते हैं। इसके लिए उबटन में थोड़ी-सी दही मिलाएं और अच्छी तरह से मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपनी त्वचा पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। इससे आपकी त्वचा निखरी हुई दिखेगी और पीले दाग भी कम होंगे। इस तरह आप अपनी शादी की रस्म को बिना किसी चिंता के मजे से मना सकते हैं।