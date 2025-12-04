LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / आपको शायद ही पता हो इन 5 कुत्तों की नस्लों के बारे में, जानें इनकी खासियत
आपको शायद ही पता हो इन 5 कुत्तों की नस्लों के बारे में, जानें इनकी खासियत
अनजान कुत्तों की नस्लें

आपको शायद ही पता हो इन 5 कुत्तों की नस्लों के बारे में, जानें इनकी खासियत

लेखन अंजली
Dec 04, 2025
12:04 pm
क्या है खबर?

कुत्ते सबसे वफादार जानवरों में से एक हैं और हर साल कई लोग इन्हें पालने का निर्णय लेते हैं। वैसे तो कुत्तों की कई नस्लें होती हैं, जिनके बारे में आपको पता होगा, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं, जिनके बारे में आपको भी नहीं पता होगा। आइए आज हम आपको पांच ऐसी कुत्तों की नस्लों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा और इनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

#1

अजवाख

अजवाख पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर, माली और बुर्किना फासो में पाई जाती है। यह एक पतले और लंबे शरीर वाला कुत्ता है, जो तेज दौड़ने और कूदने में माहिर है। अजवाख की त्वचा चिकनी होती है और इसका रंग हल्का सुनहरा, लाल या क्रीम होता है। यह नस्ल अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होती है और परिवार के साथ बहुत प्यार करती है।

#2

मुडी

मुडी एक ऐसी कुत्ते की नस्ल है, जो हंगरी में पाई जाती है। यह मध्यम आकार का कुत्ता होता है, जिसकी फरदार त्वचा होती है। मुडी को पानी में तैरना बहुत पसंद होता है और यह झीलों, नदियों और तालाबों के पास खेलना पसंद करता है। यह नस्ल बहुत समझदार होती है और आसानी से सीख सकती है। इसके अलावा मुडी अपने परिवार के साथ बहुत प्यार करती है।

Advertisement

#3

थाई रिड्जबेक

थाई रिड्जबेक एक ऐसी कुत्ते की नस्ल है, जो थाईलैंड में पाई जाती है। इस नस्ल का मुख्य आकर्षण इसकी पीठ पर बालों का उल्टा घुमाव होता है। थाई रिड्जबेक मजबूत, ऊर्जा से भरपूर और सुरक्षात्मक होते हैं। ये अपने परिवार के साथ बहुत वफादार होते हैं और उन्हें अपनी रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसके अलावा ये कुत्ते बहुत समझदार होते हैं और आसानी से सीख सकते हैं।

Advertisement

#4

तुर्की पॉइंटर

तुर्की पॉइंटर एक ऐसी कुत्ते की नस्ल है, जो तुर्की में पाई जाती है। ये लंबे पैरों वाले मजबूत कुत्ते होते हैं, जो शिकार करने में माहिर होते हैं। तुर्की पॉइंटर तेज दौड़ने वाले होते हैं और इन्हें खुले मैदानों में दौड़ना पसंद होता है। इनकी सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, जिससे ये आसानी से शिकार को ढूंढ लेते हैं। इसके अलावा ये कुत्ते बहुत वफादार और सुरक्षात्मक होते हैं।

#5

इबिजन हाउंड

इबिजान हाउंड एक ऐसी कुत्ते की नस्ल है, जो इबीसा नामक स्पेन के द्वीप पर पाई जाती है। ये लंबे कानों वाले पतले शरीर वाले कुत्ते होते हैं, जो तेज सुन सकते हैं। इबिजन हाउंड अपनी तेज नजरों और ऊंची कूदने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इनकी सूंघने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, जिससे ये आसानी से किसी भी चीज को ढूंढ सकते हैं।

Advertisement