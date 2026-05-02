गर्मियों के दौरान इन 5 तरीकों से करें गहनों की लेयरिंग, नहीं महसूस होगी चिपचिपाहट

गहने महिलाओं के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहे हैं। हालांकि, गर्मियों में भारी गहने पहनना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इससे पसीना आता है और त्वचा पर चिपचिपाहट महसूस होती है। ऐसे में गहनों की लेयरिंग करना अच्छा हो सकता है। सही तरीके से गहनों की लेयरिंग करने से आप न केवल स्टाइलिश दिख सकती हैं, बल्कि गर्मी से भी बच सकती हैं। आइए गहनों की लेयरिंग के लिए कुछ आसान और प्रभावी फैशन टिप्स जानते हैं।

#1 हल्के धातुओं का चयन करें गर्मियों में हल्के धातुओं के गहने पहनना बेहतर होता है। सोने, चांदी और प्लेटिनम जैसे हल्के धातुओं के गहने न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि इन्हें पहनने से आपको पसीना नहीं आता। ये धातुएं त्वचा को हवा लगने देती हैं, जिससे चिपचिपाहट कम होती है। इसके अलावा हल्के धातुओं के गहने गर्मी को जल्दी सोख लेते हैं, जिससे आपको ठंडक महसूस होती है और आप पूरे दिन आराम से रह सकती हैं।

#2 छोटे झुमके या स्टड पहनें बड़े झुमके या झुमका पहनने से पसीना अधिक आता है और त्वचा पर चिपचिपाहट महसूस होती है। इसलिए, गर्मियों में छोटे झुमके या स्टड पहनना बेहतर होता है। ये न केवल हल्के होते हैं, बल्कि इन्हें पहनने से आपको पसीना भी नहीं आता। छोटे झुमके और स्टड आपके लुक को भी खास बनाते हैं और आप पूरे दिन आराम से रह सकती हैं। इसके अलावा ये गहने आपकी त्वचा को हवा लगने देते हैं, जिससे चिपचिपाहट कम होती है।

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#3 पतली चेन चुनें अगर आप हार पहनती हैं तो पतली चेन वाला विकल्प चुनें। मोटी चेन वाले हार गर्मियों में असुविधाजनक हो सकते हैं, क्योंकि ये पसीने को सोखते हैं और त्वचा पर चिपचिपाहट महसूस होती है। पतली चेन वाले हार न केवल हल्के होते हैं, बल्कि इन्हें पहनने से आपको पसीना भी नहीं आता। इसके अलावा पतली चेन वाले हार आपके लुक को भी खास बनाते हैं और आप पूरे दिन आराम से रह सकती हैं।

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#4 हाथों में कंगन की जगह चूड़ियां पहनें गर्मियों में हाथों पर भारी कंगन पहनना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इससे पसीना आता है और त्वचा पर चिपचिपाहट महसूस होती है। इसलिए, हाथों में कंगन की जगह चूड़ियां पहनना बेहतर होता है। चूड़ियां न केवल हल्की होती हैं, बल्कि इन्हें पहनने से आपको पसीना भी नहीं आता। इसके अलावा चूड़ियां आपके लुक को भी खास बनाती हैं और आप पूरे दिन आराम से रह सकती हैं। अगर यह भी न पसंद आए तो घड़ी का विकल्प चुनें।