क्या आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है? इन 5 संकेतों से पहचानें

कैल्शियम एक जरूरी तत्व है, जो हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए अहम है। इसके अलावा यह मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सही काम करने में भी मदद करता है। अगर आपके शरीर में इसकी कमी होती है तो इससे आपके शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है।

#1 हड्डियों का कमजोर होना कैल्शियम की कमी से हड्डियों का घनत्व कम हो सकता है, जिससे वे कमजोर हो जाती हैं और आसानी से टूट सकती हैं। अगर आपको अक्सर हड्डियों में दरार या कमजोरी का सामना करना पड़ता है तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपके आहार में कैल्शियम की कमी है। इस स्थिति को हड्डियों का पतला होना कहा जाता है और यह उम्र बढ़ने के साथ-साथ अधिक आम हो रही है।

#2 दांतों की समस्याएं होना कैल्शियम की कमी दांतों की समस्याओं का कारण बन सकती है। इससे दांत कमजोर हो सकते हैं, टूट सकते हैं या उनमें कीड़ा लग सकता है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से मसूड़ों की बीमारी भी हो सकती है। इसलिए दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना जरूरी है। इसके अलावा नियमित रूप से दांतों की सफाई और जांच करवाना भी जरूरी है।

#3 मांसपेशियों में ऐंठन होना अगर आपकी मांसपेशियों में लगातार ऐंठन हो रही है तो यह भी कैल्शियम की कमी का एक संकेत हो सकता है। कैल्शियम मांसपेशियों के सही काम करने में अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी से मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर पाती हैं और इससे ऐंठन हो सकती है, खासकर रात के समय यह समस्या अधिक होती है। इसलिए अपने खाने में कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना जरूरी है ताकि मांसपेशियां सही से काम कर सकें।

#4 हड्डियों में दर्द होना कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियों में दर्द होना सामान्य बात है, खासकर रीढ़ की हड्डी में। अगर आपको बिना किसी चोट के रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है तो यह कैल्शियम की कमी का संकेत हो सकता है। इस स्थिति को हड्डियों का कमजोर होना कहा जाता है। इसलिए अगर आपको रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपने खाने में कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें।