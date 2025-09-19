घर के बगीचे में अनार उगाना चाहते हैं तो अपनाएं ये तरीका, मिलेगी अच्छी पैदावार
अनार का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि यह फाइबर, विटामिन-C और कई जरूरी खनिजों से भरपूर होता है। यह दिल की बीमारियों से बचाने और पाचन को ठीक रखने में मदद कर सकता है, वहीं त्वचा के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। अगर आप घर के बगीचे में अनार उगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ आसान तरीके अपनाने होंगे। आइए आज उन्हीं के बारे में जानते हैं।
#1
मिट्टी की गुणवत्ता का रखें ध्यान
अनार के पौधे के लिए उपजाऊ मिट्टी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इसके लिए आप गहरी दोमट मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें रेत, कीचड़ और गिल्टी की मात्रा अधिक हो। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करें कि मिट्टी का खट्टापन 5.5 से 7.0 के बीच हो। अगर मिट्टी का खट्टापन कम या ज्यादा होगा तो पौधा ठीक से विकसित नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं।
#2
पौधे के लिए चुनें उपयुक्त स्थान
अनार का पौधा उगाने के लिए धूप वाली जगह का चयन करें क्योंकि यह एक सूरज की रोशनी से प्यार करने वाला पौधा है। इसे प्रतिदिन कम से कम 6-8 घंटे की धूप की जरूरत होती है। इसके अलावा पौधे को हवा लगने के लिए खुली जगह पर रखें ताकि वह अच्छे से बढ़ सके। अगर आप इसे गमले में उगा रहे हैं तो गमले को किसी ऐसी जगह रखें, जहां पौधे को भरपूर धूप और ताजी हवा मिल सके।
#3
बीजों को अंकुरित करें
अधिकतर लोग बीजों को सीधे मिट्टी में लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करने से बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। इसके लिए पहले बीजों को गीले कपड़े में रखें और उन्हें 5-7 दिन तक धूप में रखें। जब बीजों में छोटे-छोटे अंकुर निकलने लगें तो उन्हें मिट्टी में लगाएं। ध्यान रखें कि बीजों को ज्यादा गहरा न लगाएं, बस हल्का दबाकर मिट्टी से ढक दें ताकि वे हवा और नमी दोनों पा सकें।
#4
नियमित रूप से पानी दें
अनार के पौधे को नियमित रूप से पानी देना जरूरी है। हालांकि, ध्यान रखें कि पौधे की जड़ों में पानी डालें, न कि पत्तियों पर क्योंकि पत्तियों पर पानी डालने से उनमें सड़न हो सकती है। इसके अलावा पानी देने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि मिट्टी गीली हो जाए, लेकिन पौधे की जड़ें भिंगो न जाएं। इसके लिए आप बूंद-बूंद सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पौधे को जरूरत के मुताबिक ही पानी मिलेगा।
#5
समय-समय पर छंटाई करें
अनार के पौधे की समय-समय पर छंटाई करना बहुत जरूरी है। इससे पौधे की हवा लगती रहती है और वह स्वस्थ रहता है। छंटाई करते समय सूखे, रोगग्रस्त और कमजोर टहनियों को काट दें। इसके अलावा नए पौधों को भी जगह-जगह से काटें ताकि उनमें से नए पत्ते निकल सकें। इस तरह आप आसानी से अपने घर पर अनार उगा सकते हैं और इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं।