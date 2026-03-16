पारंपरिक इटैलियन पेस्टो पास्ता बनाने के लिए इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

पास्ता एक ऐसा व्यंजन है, जो दुनियाभर में बहुत पसंद किया जाता है। इसके कई प्रकार हैं, लेकिन पारंपरिक इटैलियन पेस्टो पास्ता का स्वाद ही कुछ और है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। पेस्टो सॉस में ताजे तुलसी, पाइन नट्स, जैतून का तेल और चीज़ का मेल होता है, जो इसे खास बनाते हैं। आइए पारंपरिक इटैलियन पेस्टो पास्ता की विधि जानते हैं।

#1 पेस्टो सॉस बनाने का तरीका पेस्टो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले ताजे तुलसी के पत्तों को धोकर सुखा लें, फिर एक मिक्सर जार में तुलसी के पत्तों को डालें और उसमें थोड़ा लहसुन, पाइन नट्स, जैतून का तेल और कदूकस किया हुआ चीज़ डालकर पीसें। इस मिश्रण को तब तक पीसें जब तक यह एक चिकना पेस्ट न बन जाए। अगर सॉस बहुत गाढ़ी लग रही हो तो उसमें थोड़ा और जैतून का तेल डालकर मिलाएं ताकि यह सही गाढ़ापन में आ जाए।

#2 पास्ता को उबालने का तरीका पास्ता को उबालने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डाल दें। इसके बाद इसमें जितना पास्ता चाहिए उतना डालकर उसे हल्का कच्चा रखते हुए उबालें। आमतौर पर इसे 8-10 मिनट तक उबाला जाता है। उबालने के बाद पास्ता को छान लें और ठंडे पानी से धो लें ताकि उसका पकना रुक जाए। इससे पास्ता का स्वाद बेहतरीन रहेगा और वह सही तरीके से पक जाएगा।

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#3 पेस्टो सॉस को गर्म करने का तरीका पास्ता उबलने के बाद अब पेस्टो सॉस को गर्म करने की बारी है। इसके लिए एक पैन लें और उसमें थोड़ा जैतून का तेल गर्म करें। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें तैयार किया हुआ पेस्टो सॉस डालें और धीमी आंच पर इसे हल्का-सा गर्म करें। ध्यान रखें कि सॉस को ज्यादा न पकाएं, बस इसे थोड़ा गर्म कर लें ताकि इसका स्वाद बरकरार रहे। इसके बाद इसमें उबला हुआ पास्ता डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

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#4 पेस्टो पास्ता परोसने का तरीका पास्ता तैयार हो जाने के बाद इसे प्लेट में निकालें और ऊपर से थोड़ा-सा कदूकस किया हुआ चीज़ डालें। आप चाहें तो इसमें भुने हुए पाइन नट्स भी डाल सकते हैं ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए। इसके अलावा आप इसमें थोड़ी-सी कटी हुई हरी मिर्च या ओरेगानो भी छिड़क सकते हैं। अब आपका पारंपरिक इटैलियन पेस्टो पास्ता तैयार है और इसे गर्मागर्म परोसें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।