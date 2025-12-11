LOADING...
इटली के खाने को मिला यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा, ये हैं सबसे स्वादिष्ट व्यंजन

Dec 11, 2025
01:07 pm
इटली का खान-पान ज्यादातर लोगों का पसंदीदा है। पिज्जा हो, पास्ता हो या फिर लजानिया, इस देश के पकवानों का स्वाद दिल खुश कर देता है। अब इतालवी क्यूजीन को यूनेस्को ने एक खास मान्यता दी है, जिसका यह देश हकदार भी है। यूनेस्को ने इतालवी पाक कला को एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में मान्यता दी है। यह दुनिया का पहला देश है, जिसके एक व्यंजन नहीं, बल्कि पूरी क्यूजीन को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है।

बुधवार को की गई आधिकारिक घोषणा

इतालवी क्यूजीन को 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' की सूची में अंकित किया जाएगा। इसकी आधिकारिक घोषणा बुधवार को दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र (UN) के सांस्कृतिक निकाय की सभा के दौरान की गई। इटली की 21 अन्य परंपराएं पहले से ही इस सूची में शामिल हैं। अपने बयान में यूनेस्को ने इतालवी व्यंजनों को पाक परंपराओं का एक सांस्कृतिक और सामाजिक मिश्रण और स्वयं और दूसरों की देखभाल करने और अपनी सांस्कृतिक जड़ों को फिर से खोजने का एक तरीका बताया।

पिज्जा

इटली के खान-पान की बात आते ही मन में सबसे पहला नाम पिज्जा का आता है। यह केवल एक व्यंजन ही नहीं, बल्कि इस देश की पहचान है। इसमें मैदे का बेस बनाकर उस पर ढेर सारी सब्जियां, सॉस, चीज और सीजनिंग डाली जाती है। यह बेक्ड पकवान कई अलग-अलग फ्लेवर में उपलब्ध रहता है, जिनमें से मार्गरीटा और नेपोलियन सबसे मशहूर हैं। इसके लजीज स्वाद के कारण इसकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में फैल गई है।

पास्ता

इटली के खान-पान की बात हो तो पास्ता का जिक्र होना लाजमी है। इस देश में चौथी शताब्दी से यह व्यंजन बनता आया है, जो कई अलग-अलग आकर में उपलब्ध रहता है। आपको यहां 100 से ज्यादा पास्ता सॉस मिल जाएंगे, जिनका अपना खास जायका होगा। सबसे प्रसिद्ध पास्ता सॉस में अल्फ्रेडो, अराबियाता, बोलोनीज, पेस्तो, मारिनारा, कारबोनारा और आलियो-ओलियो शामिल हैं। सभी सॉस के साथ अलग आकार वाले पास्ता खाए जाते हैं।

लजानिया

लजानिया भी एक तरह की पास्ता डिश है, जो परतों में बनती है। यह पकवान 2 तरह के सॉस, पास्ता शीट, सब्जियों और चीज को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें पहला सॉस टमाटर वाला पड़ता है और दूसरा मैदे वाला मलाईदार सॉस इस्तेमाल होता है। सबसे पहले पास्ता शीट की परत लगाकर उस पर दोनों सॉस लगाए जाते हैं। इसके बाद चीज डालकर सब्जियां डाली जाती हैं और स्टेप्स को दोहराने के बाद लजानिया को बेक किया जाता है।

तिरामिसू

इटली के नमकीन पकवानों के साथ-साथ मीठे पकवान भी कमाल होते हैं। यहां का पारंपरिक तिरामिसू विश्व भर में लोगों का पसंदीदा बनता जा रहा है। यह कॉफी के स्वाद वाला मीठा व्यंजन होता है, जो केक जैसे लगता है। इसमें कॉफी में भीगी हुई लेडीफिंगर की परत लगाकर उन पर मस्कारपोन चीज डाली जाती है। इसके बाद ऊपर से कॉफी पाउडर, कोको पाउडर और पीसी चीनी छिड़की जाती है। यह पकवान भी परतों में बनता है।

