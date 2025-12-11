म्यंमार का पारंपरिक नूडल सूप है वेज खाओ सुए, इसे घर पर बनाना भी है आसान

खाओ सुए म्यंमार का एक पारंपरिक व्यंजन है, जो नारियल के दूध से तैयार किया जाता है। यह एक तरह का नूडल सूप है, जिसमें कई सामग्रियां शामिल की जाती हैं। आमतौर पर इसे मांस के साथ बनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको इसके शाकाहारी वर्जन की रेसिपी बताने वाले हैं। इस स्टेप बाई स्टेप रेसिपी का पालन करके आप इतना लजीज खाओ सुए बना लेंगे कि खाने वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे।

सामग्री वेज खाओ सुए के लिए लगेगा ये सामान वेज खाओ सुए बनाने के लिए आपको जो चीजें चाहिए होंगी, उनमें से ज्यादातर आपकी रसोई में मौजूद होंगी। इसके लिए 2 कप नारियल के दूध, एक कप सब्जियां (गाजर, फूलगोभी और मटर आदि), 2 बड़े चम्मच तेल, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, 2 प्याज, 2 टमाटर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक, नींबू के रस और हरा धनिया की जरूरत पड़ेगी।

बेस ऐसे तैयार करें खाओ सुए का बेस वेज खाओ सुए का बेस तैयार करने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें। जब जीरा चटकने लगे तो इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद टमाटर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं और मसाले को तेल छोड़ने तक पकाएं। इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां डालकर थोड़ी देर पकाएं, ताकि वे नरम हो जाएं।

नारियल का दूध नारियल के दूध से बढ़ाएं स्वाद जब सब्जियां अच्छे से पक जाएं तो इसमें नारियल का दूध मिलाएं और मध्यम आंच पर पकने दें। इस दौरान बीच-बीच में इसे हिलाते रहें, ताकि नीचे की सामग्री जल न जाए। नारियल का दूध मिलाने से खाओ सुए को एक अनोखा स्वाद मिलता है, जो इसे मलाईदार भी बना देता है। इसे लगभग 10-15 मिनट तक पकाएं, जब तक कि सारे मसाले और दूध अच्छे से मिल न जाएं और ग्रेवी गाढ़ी न हो जाए।

