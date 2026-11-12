त्योहारों के बाद त्वचा पर ऐसे पाएं निखार

त्योहारों के बाद त्वचा का रंग हो गया है सुस्त? इन 5 तरीकों से पाएं निखार

लेखन अंजली 12:00 pm Nov 12, 202612:00 pm

क्या है खबर?

त्योहारों के बाद त्वचा की देखभाल करना जरूरी है। पटाखों के धुएं और धूल-मिट्टी से त्वचा की चमक फीकी पड़ जाती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी त्वचा को फिर से चमकदार बना सकते हैं। इन टिप्स में त्वचा की देखभाल की प्रक्रिया को सुधारना, प्राकृतिक मास्क का इस्तेमाल करना, पानी की मात्रा बनाए रखना, त्वचा की सफाई करना और संतुलित भोजन लेना शामिल है।