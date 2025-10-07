कहीं आपका खरगोश दुखी तो नहीं है? इन 5 संकेतों से लगाया जा सकता है पता

खरगोश बेहद शांत और प्यारे पालतू जानवर होते हैं, जो अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लेते हैं। ये जानवर प्यार और देखभाल मांगते हैं, ताकि वे खुशहाल और स्वस्थ रह सकें। कई बार लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन उनके खरगोश दुखी या अवसाद के शिकार हो जाते हैं। ऐसा उन्हें नहलाने, डाटने, जबरदस्ती उठाने या अकेलेपन के कारण हो सकता है। अगर आपका खरगोश ये 5 संकेत दिखा रहा है तो समझ जाएं कि वह दुखी है।

#1 खाना-पीना छोड़ देना जिस तरह परेशान होने पर हमारा खाना-पीना छूट जाता है, वैसे ही दुखी होने पर खरगोश की डाइट भी बदल जाती है। अवसाद ग्रस्त खरगोश को भूख नहीं लगती है और वे खाना-पीना छोड़ देते हैं। ऐसे में वे दिनभर खाते नहीं है, जिसके चलते वे कमजोर और पतले होते चले जाते हैं। इसके अलावा खाना न खाने की वजह से उनका मल त्याग भी कम हो जाता है, जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है।

#2 अपनी सफाई न करना खरगोश ऐसे जानवर होते हैं, जो अपनी साफ-सफाई खुद कर लेते हैं। उनके बाल कुछ महीनों में झड़ते हैं और नए बाल निकलते हैं। इस दौरान वे खुद ही पुराने बालों को शरीर से हटा देते हैं और गंदगी भी साफ करते रहते हैं। हालांकि, जो खरगोश उदास या तनाव ग्रस्त होते हैं, वे खुद की सफाई करना बंद कर देते हैं। ऐसे में वे गंदे हो जाते हैं और उनके बाल उलझ जाते हैं, जिससे गाठें बन जाती हैं।

#3 किसी कोने में छिपे रहना खरगोश अपने मालिक के साथ खेलना पसंद करते हैं और अपने रहने के स्थान पर दौड़ते रहते हैं। हालांकि, जब वे परेशान होते हैं तो वे इसके बजाय किसी कोने में दुबककर छिप जाते हैं। वे हमेशा सतर्क रहते हैं और जब आप उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो डर से कूद सकते हैं। यह उसके परेशान होने का स्पष्ट संकेत हो सकता है, जिसे नजरअंदाज करने पर आपका खरगोश बीमार पड़ सकता है।

#4 बुरा बर्ताव करना खरगोश वैसे तो शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन कभी-कभी गुस्सा भी जताते हैं। हालांकि, अगर आपका खरगोश हर वक्त गुस्से में रहने लगा है तो समझ जाएं कि वह अवसाद का शिकार हो गया है। ऐसी स्थिति में खरगोश बुरा बर्ताव करने लगते हैं, जैसे कि सामान फेकना, चीजें काटना या मालिक को ही काट लेना आदि। वे मालिक के नजदीक जाने से कतराने लगते हैं और प्यार करने के बजाय हर वक्त आक्रामक रहते हैं।