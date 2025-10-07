घर पर आसानी से बनाया जा सकता है गरम मसाला, जानिए तरीका

गरम मसाला एक खास भारतीय मसाला है, जो कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ाता है। इसे बनाने के लिए कई तरह के मसालों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे घर पर बनाना बहुत आसान है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप घर पर ही गरम मसाला बना सकते हैं और इसे किस प्रकार से स्टोर किया जा सकता है। इस मसाले का सही उपयोग आपके खाने को और भी स्वादिष्ट बना देगा।

#1 दालचीनी का टुकड़ा दालचीनी का टुकड़ा गरम मसाले का एक अहम हिस्सा है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दालचीनी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को धीमी आंच पर हल्का सा भून लें ताकि उनका कच्चापन हट जाए और उनका सुगंध निकल आए। भूनने से दालचीनी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। भूनने के बाद इन्हें ठंडा करके मिक्सी में बारिक पीस लें।

#2 इलायची इलायची भी गरम मसाले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए हरी इलायचियों को धीमी आंच पर हल्का सा भून लें ताकि उनका कच्चापन हट जाए और उनका सुगंध निकल आए। भूनने से इलायची का स्वाद और भी बढ़ जाता है। भूनने के बाद इन्हें ठंडा करके इसे मिक्सी में बारीक पीस लें, फिर इसे दालचीनी के पाउडर के साथ मिलाएं।

#3 लौंग लौंग भी गरम मसाले का एक अहम हिस्सा है। इसके लिए लौंग को धीमी आंच पर हल्का सा भून लें ताकि उनका कच्चापन हट जाए और उनका सुगंध निकल आए। भूनने से लौंग का स्वाद और भी बढ़ जाता है। भूनने के बाद इन्हें मिक्सी में बारीक पीस लें, फिर इसे भी दालचीनी और इलायची के पाउडर के साथ अच्छे से मिलाएं।

#4 तेजपत्ता तेजपत्ता भी गरम मसाले का एक अहम हिस्सा है। इसके लिए तेजपत्तों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और इन्हें धीमी आंच पर हल्का सा भून लें ताकि उनका कच्चापन हट जाए और उनका सुगंध निकल आए। भूनने से तेजपत्ते का स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि तेजपत्ता भूनते समय गैस धीमी होनी चाहिए क्योंकि तेज गैस से ये जल सकता है। इसके बाद तेजपत्ता को ठंडा करके पीसें, फिर इसे बाकि मसालों के साथ मिलाएं

#5 जायफल जायफल भी गरम मसाले का एक अहम हिस्सा है। इसके लिए जायफल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और इन्हें धीमी आंच पर हल्का सा भून लें ताकि उनका कच्चापन हट जाए और उनका सुगंध निकल आए। भूनने से जायफल का स्वाद और भी बढ़ जाता है। भूनने के बाद इन्हें ठंडा करके मिक्सी में बारीक पीस लें, फिर इसे भी बाकि मसालों के साथ मिलाएं।