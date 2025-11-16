खाना बन गया है बहुत तैलीय? अतिरिक्त तेल निकालने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

भारतीय खाना अपने स्वाद के लिए दुनियाभर में मशहूर है, जिसका जायका तेल से भी बढ़ता है। हालांकि, ज्यादातर व्यंजनों में अधिक तेल इस्तेमाल कर लिया जाता है। अतिरिक्त तेल खाने के पोषण को कम कर सकता है और आपको मोटा करने में योगदान दे सकता है। इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा रहता है और अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर अपने खाने में ज्यादा तेल डाल दिया है तो उसे निकालने के लिए ये रसोई के नुस्खे अपनाएं।

#1 चम्मच से निकालें सब्जियों में अगर ज्यादा तेल होता है तो वह कुछ देर बाद ऊपर तैरने लगता है। कई बार इसे देखते ही खाने की इच्छा नहीं करती है। ऐसे में आप चम्मच का उपयोग करके तेल को निकाल सकते हैं। एक बड़ा चम्मच लें और उसकी मदद से तेल को इखट्टा करने की कोशिश करें। आपको 2 से 3 बार ऐसा करना पड़ सकता है, लेकिन इससे ज्यादातर तेल बाहर आ जाएगा।

#2 भोजन को होने दें ठंडा भोजन से तेल निकालने का एक और कारगर नुस्खा है उसे ठंडा होने देना। इसके लिए आप सब्जी आदि को फ्रिज में रख सकते हैं या बाहर रख कर ठंडा कर सकते हैं। ठंडा होने के बाद सारा तेल एक मोटी परत के रूप में ऊपर ही इखट्टा हो जाएगा। इसे चम्मच की मदद से आसानी से निकाला जा सकता है और सब्जी को दोबारा गर्म करके खाया जा सकता है।

#3 नैपकिन का करें इस्तेमाल ज्यादातर तले हुए व्यंजनों पर तेल की परत लग जाती है, फिर चाहे वो पूड़ियां हूं या पकौड़े आदि। इनसे तेल हटाने के लिए आप कागज वाली तौलिया या नैपकिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन व्यंजनों को तलने के तुरंत बाद ही नैपकिन पर रख दें, जो तेल को सोंख लेगा और कैलोरी को घटाएगा। इसके बाद आप अन्य नैपकिन लेकर उन्हें पोछ भी सकते हैं, ताकि बचा-कुचा तेल भी साफ हो जाए।

#4 बर्फ का करें उपयोग आपने सोशल मीडिया पर एक नुस्खा जरूर देखा होगा, जिसमें लोग बर्फ की मदद से खाने से तेल निकालते हैं। यह नुस्खा असल में कारगर होता है और अतिरिक्त तेल निकालने के लिए आदर्श रहता है। इसके लिए सब्जी या चटनी आदि में बर्फ के टुकड़े को डुबोएं, जिससे तेल उसके निचले हिस्से पर जमा हो जाएगा। जब आप उसे बाहर निकालेंगे तो अतिरिक्त तेल उस पर ही लग जाएगा।