21 दिनों में पेट की अतिरिक्त चर्बी हो जाएगी गायब, इन एक्सरसाइज का करें अभ्यास

पेट के निचले हिस्से की अतिरिक्त चर्बी को कम करना एक चुनौती हो सकता है, लेकिन सही एक्सरसाइज के साथ यह संभव है। इन एक्सरसाइजों से न केवल आपकी अतिरिक्त चर्बी घटेगी, बल्कि मांसपेशियां भी मजबूत होंगी। इसके अलावा इनसे आपके शरीर की लचीलापन बढ़ेगी और आप अधिक ऊर्जा महसूस करेंगे। आइए आज हम आपको 21 दिनों के अंदर पेट के निचले हिस्से की अतिरिक्त चर्बी को कम करने वाली पांच एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं।

#1 प्लैंक प्लैंक एक बहुत ही प्रभावी एक्सरसाइज है, जो आपकी कोर मांसपेशियों को मजबूत करता है और पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद करता है। इसे करने के लिए अपने हाथों और पैरों पर अपने शरीर का वजन उठाएं और सीधे खड़े हो जाएं। इस स्थिति में जितना संभव हो सके उतना समय बिताएं। नियमित रूप से प्लैंक करने से आपके पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और अतिरिक्त चर्बी घटती है।

#2 स्क्वाट स्क्वाट एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो आपके पैरों और नितंबों को मजबूत बनाती है। इसे करने के लिए अपने दोनों पैरों को कंधे की चौड़ाई जितना खोलकर खड़े हो जाएं, फिर घुटनों को मोड़ते हुए ऐसे बैठें जैसे कि कुर्सी पर बैठ रहे हों। इस स्थिति में कुछ सेकंड रहें और फिर वापस खड़े हो जाएं। स्क्वाट करने से न केवल आपके पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बल्कि यह पेट की अतिरिक्त चर्बी को भी कम करती है।

#3 पुश-अप्स पुश-अप्स एक बहुत ही सरल और प्रभावी एक्सरसाइज है, जो आपकी छाती, कंधे और ट्राइसेप्स को मजबूत करती है। इसे करने के लिए जमीन पर पेट के बल लेटकर अपने हाथों पर अपने शरीर का वजन उठाएं और नीचे-ऊपर करें। पुश-अप्स करने से आपकी छाती की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पेट की अतिरिक्त चर्बी भी कम होती है। नियमित रूप से पुश-अप्स करने से आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ती है और आप अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं।

#4 माउंटेन क्लाइंबर माउंटेन क्लाइंबर एक कार्डियो एक्सरसाइज है, जो आपके पूरे शरीर को सक्रिय रखती है और पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद करती है। इसे करने के लिए पहले प्लैंक स्थिति में आएं, फिर अपने एक घुटने को छाती की ओर खींचें, फिर दूसरे घुटने को जल्दी-जल्दी बदलते रहें। इस एक्सरसाइज को लगातार करने से आपका दिल तेजी से धड़कता है और आपकी कैलोरी बर्न होती हैं, जिससे पेट की अतिरिक्त चर्बी घटती है।