टाइप-1 मधुमेह से ग्रस्त बच्चों में नजर आ सकते हैं ये लक्षण, ऐसे करें पहचान

मधुमेह के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से एक है टाइप-1 मधुमेह। यह एक बीमारी है, जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। यह बीमारी ज्यादातर बच्चों और किशोरों में पाई जाती है। आइए आज हम आपको इसके लक्षणों के बारे में बताते हैं ताकि आपको समय रहते इसके बारे में पता चल सके और आपके बच्चे को सही समय पर इलाज मिल सके।

#1 बार-बार पेशाब आना अगर आपका बच्चा बार-बार पेशाब कर रहा है तो यह टाइप-1 मधुमेह का एक अहम लक्षण हो सकता है। यह लक्षण इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके बच्चे का ब्लड शुगर स्तर बहुत ज्यादा है, जिससे उसे बार-बार पेशाब आना पड़ता है। अगर आपका बच्चा रात में भी पेशाब करता है तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है और आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

#2 बहुत ज्यादा प्यास लगना टाइप-1 मधुमेह वाले बच्चों को अक्सर बहुत ज्यादा प्यास लगती रहती है। जब ब्लड शुगर का स्तर बहुत ज्यादा हो जाता है तो शरीर पानी को खींचकर पेशाब के माध्यम से निकालता रहता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसके कारण बच्चे को अधिक प्यास लगती है। अगर आपका बच्चा बिना कुछ पीए ही बार-बार पानी मांगता रहता है तो यह भी टाइप-1 मधुमेह का एक संकेत हो सकता है।

#3 वजन में कमी आना अगर आपका बच्चा बिना किसी कारण के वजन घटा रहा है तो यह भी टाइप-1 मधुमेह का एक संकेत हो सकता है। जब शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता है तो वह शक्कर को ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं कर पाता और शरीर को ऊर्जा के लिए अन्य स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे वजन घटता है। अगर आपका बच्चा अचानक वजन घटा रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

#4 थकान महसूस होना टाइप-1 मधुमेह वाले बच्चे अक्सर थकान महसूस करते रहते हैं क्योंकि जब शरीर शक्कर को ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं कर पाता तो वह अन्य स्रोतों जैसे चर्बी का सहारा लेता है, जिससे थकान महसूस होती रहती है। अगर आपका बच्चा हमेशा थका हुआ सा लगता है या उसे लगातार कमजोरी महसूस होती है तो यह भी टाइप-1 मधुमेह का एक संकेत हो सकता है।