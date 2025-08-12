मसाला चाय में शामिल करें ये 5 मसाले, रोजाना पीने से मिल सकते हैं कई फायदे

मसाला चाय का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया न! यह होना लाजिमी है क्योंकि मसाला चाय स्वाद में बहुत ही लाजवाब होती है। इसके साथ ही यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मसाला चाय बनाने में इस्तेमाल होने वाले मसाले न केवल इसका स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि इसके पोषक तत्वों को भी बढ़ाते हैं। आइए मसाला चाय में शामिल किए जाने वाले मसालों के फायदे जानते हैं।

#1 दालचीनी दालचीनी एक ऐसा मसाला है, जो न केवल मसाला चाय का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसमें कई गुण होते हैं। ये गुण शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं और सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा दालचीनी का सेवन शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक है। यह मसाला चाय में डालने से इसकी खुशबू और स्वाद में नयापन आ जाता है।

#2 इलायची इलायची एक खुशबूदार मसाला है, जो मसाला चाय में डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह मसाला पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इलायची का सेवन मुंह के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। यह मुंह के कीटाणुओं को दूर करने में मदद कर सकता है। मसाला चाय में इलायची डालने से इसकी खुशबू और स्वाद बढ़ जाता है और यह बहुत ही लाजवाब बन जाती है।

#3 अदरक अदरक एक ऐसा मसाला है, जो मसाला चाय में डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह मसाला पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा अदरक का सेवन सर्दी-खांसी जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी सहायक है। अदरक में कई गुण होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं और सूजन को कम करते हैं।

#4 लौंग लौंग एक खुशबूदार मसाला है, जो मसाला चाय में डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह मसाला पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा लौंग का सेवन मुंह के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। लौंग में कई गुण होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं और सूजन को कम करते हैं।