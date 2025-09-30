हर्ब्स को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए अपनाएं ये प्रभावी तरीके

ताजे हर्ब्स का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने से लेकर कई स्वास्थ्य लाभ देने में मदद कर सकता है। हालांकि, इन्हें खरीदने के बाद जल्दी खराब हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हर्ब्स लंबे समय तक ताजे बने रहें तो इसके लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताते हैं, जिनसे आप अपने ताजे हर्ब्स को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं।

#1 पानी में रखें ताजे हर्ब्स को लंबे समय तक ताजा रखने का सबसे आसान तरीका है कि हर्ब्स की जड़ें पानी में डूबो दें। इसके लिए आप एक गिलास या फिर किसी बर्तन में थोड़ा पानी भर लें और उसमें हर्ब्स की जड़ें डालें, फिर इस बर्तन को फ्रिज में रख दें। इस तरीके से हर्ब्स लंबे समय तक ताजे बने रहेंगे। हालांकि, ध्यान रखें कि हर्ब्स की जड़ें पानी में डूबी रहें।

#2 पेपर टॉवल में लपेटें अगर आप चाहते हैं कि हर्ब्स ज्यादा दिन तक ताजे बने रहें तो इसे पेपर टॉवल में लपेटकर फ्रिज में रखें। इसके लिए सबसे पहले ताजे हर्ब्स को पानी से धोकर हल्का सुखा लें, फिर उसे एक पेपर टॉवल पर रखकर लपेट दें। इसके बाद इस पैकेट को एक एयरटाइट डिब्बे में रखें। इस तरीके से हर्ब्स की नमी बरकरार रहती है और वे लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं।

#3 फ्रीजर में रखें ताजे हर्ब्स को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उन्हें फ्रीजर में रखना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले ताजे हर्ब्स को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन टुकड़ों को एक एयरटाइट डिब्बे में रखें और फ्रीजर में रख दें। जब भी आपको इनकी जरूरत हो तो इन्हें बाहर निकालकर इस्तेमाल करें। इस तरीके से हर्ब्स का स्वाद भी बरकरार रहता है।