पुरानी टोकरी को बनाएं दीवार की सुंदर कलाकृति, जानिए कैसे

आमतौर पर टोकरी का इस्तेमाल सामान रखने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें आप अपने घर की दीवारों को सजाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हां, पुरानी टोकरी को नई जिंदगी देने का यह एक बेहतरीन तरीका है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पुरानी टोकरी को दीवार की सुंदर कलाकृति में बदल सकते हैं और अपने घर को एक नया रूप दे सकते हैं।

#1 टोकरी को साफ करें सबसे पहले पुरानी टोकरी को अच्छे से साफ करें ताकि उस पर कोई धूल या गंदगी न रहे। इसके लिए आप गर्म पानी और हल्के साबुन का उपयोग कर सकते हैं। साफ करने के बाद टोकरी को कुछ देर धूप में सुखाएं ताकि वह पूरी तरह से सूख जाए। इससे टोकरी की चमक भी बढ़ जाएगी और वह नई जैसी दिखेगी। यह कदम आपके काम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

#2 रंग करें साफ की गई टोकरी को अपने पसंदीदा रंग से रंगें। आप ब्रश या स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप प्राकृतिक दिखावट पसंद करते हैं तो लकड़ी के रंग का पेंट चुनें। इसके अलावा आप अलग-अलग रंगों का मिश्रण भी कर सकते हैं ताकि आपकी दीवार पर एक अनोखा डिजाइन बने। रंग करते समय ध्यान रखें कि पेंट अच्छे से सूख जाए ताकि टोकरी पर कोई धब्बा न रहे और वह सुंदर दिखे।

#3 सजावट के लिए उपयोग करें रंगने के बाद आप टोकरी को अलग-अलग आकार में काटकर उसे दीवार पर लटका सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ हुक्स की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें आप आसानी से बाजार से खरीद सकते हैं। आप चाहें तो इन हुक्स को भी अपने मनपसंद रंग में रंग सकते हैं ताकि वे ज्यादा आकर्षक दिखें। इस तरह आप अपनी दीवार को एक नया और अनोखा रूप दे सकते हैं, जो आपके घर की सुंदरता को बढ़ाएगा।

#4 विभिन्न आकार बनाएं अगर आपके पास अलग-अलग आकार की टोकरी हैं तो उन्हें मिलाकर एक सुंदर पैटर्न बनाएं। आप इन्हें ऊपर-नीचे या साइड-बाय-साइड लटका सकते हैं। इससे आपकी दीवार पर एक खूबसूरत डिजाइन बनेगा जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगेगा। इसके अलावा आप विभिन्न आकार की टोकरी को एक साथ मिलाकर नया पैटर्न भी बना सकते हैं, जिससे आपकी दीवार को एक अनोखा लुक मिलेगा और आपका घर और भी खूबसूरत दिखेगा।