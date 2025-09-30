गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते का इस तरह से रखें ध्यान, रहेगा स्वस्थ और खुश

गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते बहुत ही प्यारे और मिलनसार होते हैं। इनका सही तरीके से ख्याल रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही देखभाल से ये बहुत ही खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ अहम सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने गोल्डन रिट्रीवर का सही तरीके से ख्याल रख सकते हैं और उसे स्वस्थ और खुश रख सकते हैं। आइए सुझाव जानते हैं।

#1 नियमित एक्सरसाइज कराएं गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते बहुत ही सक्रिय होते हैं इसलिए इन्हें रोजाना पर्याप्त एक्सरसाइज की जरूरत होती है। दिन में कम से कम 1-2 घंटे टहलना, दौड़ना या खेलना इन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है। आप इन्हें पार्क में ले जाकर फ्रिसबी फेंक सकते हैं या गेंद से खेल सकते हैं। इससे न केवल इनकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, बल्कि मानसिक रूप से भी ये संतुलित रहते हैं।

#2 संतुलित आहार दें सही आहार गोल्डन रिट्रीवर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इन्हें प्रोटीन युक्त खाना देना चाहिए जैसे कि चावल और सब्जियां। इसके अलावा ताजे पानी हमेशा उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे हाइड्रेटेड रहें। कभी-कभी फल भी दे सकते हैं जैसे सेब या गाजर, जो इनके लिए पौष्टिक होते हैं। बाजार से मिलने वाले पैकेट बंद खाने से बचें क्योंकि इनमें कृत्रिम तत्व होते हैं, जो इनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।

#3 नियमित रूप से ब्रश करें गोल्डन रिट्रीवर की फर बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन इसे साफ-सुथरा रखने के लिए नियमित रूप से ब्रश करना जरूरी है। हफ्ते में कम से कम दो बार ब्रश करें ताकि उनकी फर उलझी न रहे और गंदगी हटती रहे। इससे उनकी त्वचा को हवा लगती रहती है और खुजली का खतरा कम होता है। इसके अलावा फर की चमक भी बनी रहती है और वे अच्छे दिखते हैं।